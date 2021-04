Fotos: Incautaron 22 costales con más de 700 kilogramos de pasta de base de coca y varios millones

En las últimas horas la Armada de Colombia dio a conocer que durante una persecución en una operación conjunta con el Ejército Nacional sobre el río Putumayo, se logró la incautación de 704 kilogramos de pasta de base de coca y más de $17 millones, que eran transportados en una embarcación por unos sujetos que al notar la presencia de las autoridades intentaron huir sin éxito alguno.

De acuerdo a la Armada, en un puesto de control fluvial en el sector conocido como Bocas del Caucayá en Puerto Leguízamo – Putumayo, las tropas del Batallón Fluvial de Infantería de Marina No. 30 de la Fuerza Naval del Sur y del Batallón de Selva No. 49 de la Sexta División del Ejército Nacional, le hicieron el llamado para una inspección a una lancha que no lo atendió, los tripulantes que intentaron darse a la huida, abandonaron la embarcación a la ribera del río Putumayo.

Durante la inspección de la embarcación, fue hallado en su interior $17.750.000 en efectivo y 22 costales que contenían en su interior un total de 704 kilogramos de pasta base de coca. Según información suministrada por inteligencia naval, los estupefacientes pertenecían al Grupo Armado Organizado Residual, ‘estructura 48’ denominado ‘Comandos de la Frontera’, quienes pretendían transportar los alcaloides río abajo para procesarlos y después distribuirlos al exterior.

Se estima que la cantidad incautada, al ser procesada equivaldría a 633 kilogramos de clorhidrato de cocaína y tendrían un valor superior a los 22 millones de dólares en el mercado ilegal.

Tras una persecución de @ArmadaColombia y @COL_EJERCITO se incautaron 704 kilogramos de pasta de base de coca y más de 17 millones de pesos, que eran transportados en una embarcación por el río Putumayo, pertenecientes al GAO-R Comandos de la Frontera ⚓👉https://t.co/gn5NTQRSk6 pic.twitter.com/f0UME06CdJ — Armada de Colombia (@ArmadaColombia) April 16, 2021

Lea también: Hallaron una caneca bajo tierra con 25 kilos de marihuana tipo ‘creepy’