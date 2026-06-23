Incautan más de dos mil juguetes de contrabando en bodega de Valledupar

Resumen: En un operativo realizado en las últimas horas, mediante una diligencia de registro y allanamiento en una bodega ubicada en el centro de Valledupar, lograron la incautación de 2.275 unidades de juguetería de origen extranjero; de ellas, 606 unidades eran juguetes bélicos.

La Policía Nacional, bajo el liderazgo del Director General William Rincón Zambrano, a través de la Dirección de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera, a través de la Dirección de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera (POLFA), en coordinación con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y la Fiscalía General de la Nación, desmanteló un centro de acopio utilizado para el almacenamiento de mercancías de contrabando.

En un operativo realizado en las últimas horas, mediante una diligencia de registro y allanamiento en una bodega ubicada en el centro de Valledupar, lograron la incautación de 2.275 unidades de juguetería de origen extranjero, que no contaban con los documentos que acreditaran su legal ingreso al país.

Entre los elementos aprehendidos se encontraban 606 unidades de juguetes bélicos, entendidos como objetos, instrumentos o réplicas que imitan armas de fuego de cualquier tipo, armas blancas, equipos de uso militar y demás elementos asociados a las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y otros organismos de seguridad del Estado.

Es preciso indicar, que los artículos están avaluados comercialmente en $ 85.064.752 y fueron dejados a disposición de la DIAN, entidad encargada del tramite administrativo correspondiente.

“Este resultado operacional protege la economía nacional, fortalece el recaudo tributario, promueve la competencia leal entre los comerciantes y contribuye a la protección de los niños, niñas y adolescentes frente a la comercialización de elementos prohibidos por la legislación colombiana. La Policía Nacional y la DIAN reafirma su compromiso y trabajo permanente por la seguridad de todos los colombianos”, indicó el señor Mayor Cesar Enrique Castellanos Merchán, Jefe División Control Operativo Valledupar.

Finalmente, la Policía Fiscal y Aduanera invita a la ciudadanía a denunciar cualquier irregularidad relacionada con la comercialización ilegal de mercancías.

Las denuncias pueden realizarse de manera confidencial a través de la Línea Anticontrabando 159, WhatsApp 321 394 2169 y el correo electrónico polfa.anticontrabando@policia.gov.co, garantizando absoluta reserva de la información.