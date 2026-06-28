Incautan más de 149.000 artículos de contrabando en dos contenedores

Resumen: Mediante acciones de control y verificación, uniformados adscritos a la División de Control Operativo Buenaventura lograron la incautación de más de 149.000 unidades de mercancías avaluada en cerca de $ 12.372 millones de pesos, en Buenaventura

La Policía Nacional de Colombia, bajo el liderazgo del señor Director General, General William Rincón Zambrano, a través de la Dirección de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera (POLFA), en articulación con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), adelantó operativos en la zona portuaria del Distrito Especial de Buenaventura que permitió la incautación de dos contenedores con mercancías de contrabando.

Mediante acciones de control y verificación, uniformados adscritos a la División de Control Operativo Buenaventura lograron la incautación de más de 149.000 unidades de mercancías consistentes en confecciones, luces decorativas, maniquís, entre otros de procedencia extranjera que no contaban con los documentos que acreditaran su legal ingreso al país.

Es importante mencionar que la mercancía ilegal estaría avaluada en cerca de $ 12.372 millones de pesos y fue dejada a disposición de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN. “Este resultado operativo protege la economía y la industria nacional, al impedir la comercialización de mercancías ingresadas de manera ilegal al país, salvaguarda el recaudo nacional al evitar la evasión de tributos aduaneros y debilita las finanzas de las estructuras criminales dedicadas al contrabando. La Policía Nacional reafirma su compromiso y trabajo permanente por la seguridad de todos los colombianos”.

Señaló el señor Mayor Cesar Augusto Álzate González, Jefe División Control Operativo Buenaventura (E). Finalmente, la Policía Fiscal y Aduanera invita a la ciudadanía a denunciar cualquier irregularidad relacionada con la comercialización ilegal de mercancías. Las denuncias pueden realizarse de manera confidencial a través de la Línea Anticontrabando 159, WhatsApp 321 394 2169 y el correo electrónico polfa.anticontrabando@policia.gov.co, garantizando absoluta reserva de la información.