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    ¡Casi cuatro toneladas! Cayó cargamento de marihuana en una carretera del Valle del Cauca

    La Policía incautó 3.870 kilogramos de marihuana en una vía del Valle del Cauca y capturó al conductor.

    Publicado por: Melissa Noreña

    ¡Casi cuatro toneladas! Cayó cargamento de marihuana en una carretera del Valle del Cauca

    Resumen: Golpe al narcotráfico en el Valle del Cauca. La Policía incautó 3.870 kilos de marihuana que eran transportados en un camión y capturó al conductor del vehículo. Las autoridades estiman que se evitaron cerca de 3,8 millones de dosis.

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    Una nueva incautación de marihuana se registró en las carreteras del Valle del Cauca. La Policía Nacional informó que decomisó 3.870 kilogramos de marihuana tipo creepy durante un operativo de control realizado en la vía que comunica a Cali con Andalucía, a la altura del municipio de El Cerrito.

    El procedimiento fue adelantado por uniformados de la Dirección de Tránsito y Transporte, quienes detuvieron un vehículo de carga para una inspección de rutina. En el interior del furgón encontraron 149 paquetes de diferentes tamaños envueltos en papel vinipel que contenían la sustancia ilícita.

    Como resultado del operativo, el conductor del camión fue capturado y quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Además del cargamento, las autoridades incautaron el vehículo y dos teléfonos celulares que serán analizados dentro de la investigación.

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    De acuerdo con las primeras indagaciones, el automotor cubría la ruta entre Caloto, en el departamento del Cauca, y Pereira, en Risaralda.

    La Policía indicó que el capturado presenta antecedentes por el delito de receptación, aunque aclaró que esa anotación no representa una condena ni determina su responsabilidad en este proceso judicial.

    Según las autoridades, la incautación de marihuana representa una afectación económica cercana a los $3.045 millones de pesos para las organizaciones dedicadas al narcotráfico. Además, se evitó que aproximadamente 3.870.000 dosis llegaran a las calles del país.

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