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    ¡Golpe al contrabando! Caen más de 330 mil cajetillas ilegales en Medellín

    Incautan cajetillas de cigarrillos ilegales en Medellín en operativos contra el contrabando en Antioquia.

    Publicado por: Melissa Noreña

    ¡Golpe al contrabando! Caen más de 330 mil cajetillas ilegales en Medellín
    Foto de cortesía.
    ¡Golpe al contrabando! Caen más de 330 mil cajetillas ilegales en Medellín

    Resumen: Incautan más de 330 mil cajetillas de cigarrillos ilegales en Medellín en operativos contra el contrabando en Antioquia.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Un fuerte golpe al contrabando se registró en Medellín tras varios operativos que permitieron la incautación de más de 330.000 cajetillas de cigarrillos ilegales, cuyo valor comercial supera los $1.700 millones de pesos.

    Las acciones fueron desarrolladas de manera articulada entre autoridades departamentales y entidades nacionales, en el marco de estrategias para frenar el ingreso y distribución de productos ilícitos en Antioquia.

    Uno de los procedimientos se llevó a cabo en el sector de Belén, donde en una bodega fueron halladas más de 130.000 cajetillas que, al parecer, estaban listas para ser distribuidas en el mercado local.

    En un segundo operativo, realizado sobre la avenida Regional, las autoridades interceptaron un vehículo de carga que transportaba cerca de 200.000 unidades adicionales sin la documentación legal requerida.

    De acuerdo con los reportes oficiales, estas incautaciones hacen parte de una ofensiva contra el contrabando, fenómeno que continúa afectando la economía del departamento.

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    En lo corrido de 2026, ya se han decomisado más de 640.000 cajetillas, lo que evidencia la magnitud de esta actividad ilegal.

    Desde la Gobernación de Antioquia señalaron que este tipo de delitos genera importantes pérdidas fiscales, ya que el no pago de impuestos al consumo impacta directamente los recursos destinados a inversión social.

    Se estima que las pérdidas por este concepto superan los $3.200 millones de pesos en lo que va del año.

    Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para evitar la compra de productos de origen ilegal y denunciar cualquier actividad sospechosa, como parte del compromiso colectivo para combatir el contrabando en la región.

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