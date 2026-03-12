Inauguran baños con agua caliente para habitantes de calle en Puente Aranda

Resumen: Bogotá inauguró nuevos baños con agua caliente para habitantes de calle en la UPI Oasis de Puente Aranda.

La alcaldía de Bogotá puso en funcionamiento nuevos baños con duchas de agua caliente para personas en condición de calle en la UPI Oasis, ubicada en la localidad de Puente Aranda. La iniciativa busca mejorar las condiciones de higiene y dignificar la atención que se brinda a esta población vulnerable.

La adecuación de estos espacios fue liderada por el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud, con apoyo de la Corona y la Compensar, entidades que aportaron recursos para la renovación de la infraestructura.

Según las autoridades, el proyecto no solo contempla duchas con agua caliente, sino también servicios complementarios como lavandería, desayuno y camas para descanso, con el propósito de ofrecer un entorno más digno a quienes acuden al lugar en busca de apoyo y oportunidades para reconstruir su proyecto de vida.

El director del IDIPRON, Javier Palacios, explicó que estas acciones van más allá de una simple intervención física. “La transformación social comienza por el respeto a la dignidad humana. No se trata solo de baños remodelados, sino de enviar un mensaje claro a cada joven de que su vida tiene valor”, afirmó.

Lea también: Suspenden al agente interventor de Coosalud por presuntas irregularidades en servicio y finanzas

Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

Espacios que buscan transformar vidas

De acuerdo con el instituto, contar con espacios seguros para la higiene personal contribuye a mejorar la salud pública y también ayuda a reducir el estigma social que enfrentan muchas personas en condición de calle. Esto, a su vez, facilita que puedan integrarse a programas pedagógicos y de acompañamiento social.

Para varios beneficiarios, la posibilidad de ducharse con agua caliente representa una experiencia poco común en sus vidas. Algunos jóvenes que acudieron al lugar señalaron que volver a sentir agua caliente en una ducha les recordó la sensación de hogar.

Además de la instalación de duchas, los nuevos baños cuentan ahora con divisiones separadas para hombres y mujeres y puertas que brindan mayor privacidad, con el objetivo de ofrecer condiciones más seguras y dignas para quienes utilizan el servicio.

Más noticias de Bogotá