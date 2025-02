Vuelve y juega: inadmiten la entrada a Medellín a un extranjero con antecedentes de abuso sexual

Gracias a la cooperación entre Colombia y Estados Unidos, la base de datos Angel Watch sigue dando resultados. En las últimas horas, un ciudadano extranjero con antecedentes de abuso sexual intentó ingresar a Medellín, pero fue inadmitido de inmediato en el aeropuerto José María Córdova.

Las autoridades de Migración Colombia verificaron su historial y, al detectar la alerta de Angel Watch por abuso sexual contra menores de edad, procedieron a devolverlo a su país de origen.

Esta medida busca evitar que individuos con antecedentes de explotación infantil ingresen a territorio colombiano.

El alcalde de Medellín ha sido enfático en que en la ciudad no hay espacio para este tipo de delitos. «Hasta que no llegue uno más a Medellín. Go Home», ha sido el mensaje contundente para quienes pretendan aprovecharse de menores de edad.

La política de inadmisión refuerza el compromiso de la ciudad y del país en la lucha contra la explotación sexual infantil, enviando un mensaje claro: Medellín no será refugio para agresores sexuales.

Hasta que no llegue uno más a Medellín.

Go Home.

El año pasado logramos que el gobierno de los Estados Unidos compartiera su base de datos #AngelWatch donde aparecen los nombres de agresores sexuales de menores y de mujeres.

Esto está dando resultados. Una vez llegan al… https://t.co/pPGFvXVaVb — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) February 14, 2025

