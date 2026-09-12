Imputan a alias «Víctor Chalá» por secuestro, tortura y asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda

Resumen: El presunto líder del frente 36 de las disidencias de las Farc deberá responder por cinco delitos agravados tras los hechos ocurridos el pasado 5 de mayo. El procesado se declaró inocente durante la audiencia.

Minuto30.com .- La Fiscalía General de la Nación formuló pliego de cargos contra John Edison Chalá Torrejano, conocido con el alias de ‘Víctor Chalá’ y señalado como el máximo cabecilla del frente 36 de las disidencias de las Farc, por su presunta autoría en el crimen del periodista independiente Mateo Pérez Rueda.

Los hechos que motivaron la judicialización ocurrieron el pasado 5 de mayo, fecha en la que el comunicador fue víctima de un violento ataque que culminó con su muerte. Tras la recolección del material probatorio, una fiscal adscrita a la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos presentó el expediente ante un juez de control de garantías.

Los delitos imputados por la Fiscalía

Debido a la gravedad de los hechos y a los vejámenes a los que habría sido sometida la víctima, el ente acusador le atribuyó a alias ‘Víctor Chalá’ la presunta comisión de las siguientes conductas penales:

Secuestro agravado.

Tortura agravada.

Desaparición forzada agravada.

Homicidio agravado.

Fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Durante el desarrollo de la diligencia judicial, el procesado manifestó su intención de no aceptar los cargos presentados en su contra. El proceso avanzará ahora hacia la etapa de juicio, donde la Fiscalía buscará demostrar su culpabilidad en este crimen que atentó contra la vida y el ejercicio del periodismo en el país.