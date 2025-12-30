Alias ‘Chipi’, el presunto asesino de Miguel Uribe, ahora suma cargos por sicariato

La Fiscalía General de la Nación ha asestado un nuevo golpe judicial contra Elder José Arteaga Hernández, conocido en el mundo criminal como alias ‘Chipi’. Este sujeto, quien ya se encuentra tras las rejas por ser el presunto articulador del magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay cometido el pasado 7 de junio, ahora enfrenta nuevos cargos por un homicidio relacionado con el control de rentas criminales en el occidente de Bogotá.

Según el reporte oficial emitido este 30 de diciembre de 2025, Arteaga habría ordenado la ejecución de un hombre el 15 de junio de 2024, en medio de una sangrienta disputa por el dominio de la venta de estupefacientes al menudeo.

Las investigaciones lideradas por la Fiscalía revelaron detalles escalofriantes sobre la frialdad con la que operaba este cabecilla. Se estableció que alias “Chipi” habría contactado a un sicario vía telefónica, ofreciéndole la suma de 4 millones de pesos por realizar el “trabajo”.

Lea también: Terminales Medellín a reventar: fin de año mueve a miles y prenden alertas por viajes ilegales

Para concretar el plan, ambos se habrían reunido en un billar donde el imputado entregó un anticipo de 2 millones de pesos y mostró una fotografía de la víctima para asegurar que no hubiera errores. El día del crimen, Arteaga supuestamente ubicó al blanco en un local comercial, le entregó un arma de fuego al atacante dentro de un vehículo y, horas después, el asesinato se perpetró en plena vía pública del barrio El Muelle, en la localidad de Engativá.

Ante la contundencia de las pruebas, un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá imputó a alias “Chipi” los delitos de homicidio agravado; fabricación, tráfico y porte de armas de fuego; y ocultamiento de material probatorio. A pesar de la gravedad de los señalamientos, el procesado decidió no aceptar los cargos.

Mientras avanza este nuevo proceso, las Fiscalía mantiene al sujeto bajo estricta vigilancia en un centro carcelario, donde espera juicio tanto por este acto de sicariato como por el atentado de alto impacto que cobró la vida del líder político Uribe Turbay meses atrás.

Más noticias de Colombia