¡Impresionante! Gigantesca tromba marina apareció frente a famosa isla italiana y alarmó a sus habitantes

Resumen: Una gigantesca tromba marina fue captada en video frente a la isla de Ponza, en el mar Tirreno, Italia. El fenómeno se acercó a la costa, generó alarma entre los habitantes y se disipó en unos tres minutos sin dejar daños. Expertos explican por qué se forman estos remolinos y qué tan peligrosos pueden ser.

Una escena de película se vivió el domingo 1 de noviembre en el mar Tirreno: una gigantesca tromba marina se formó frente a las costas de Ponza, una turística isla de Italia, y quedó registrada en video por varios testigos que no salían de su asombro. El fenómeno, de enormes dimensiones, se acercó peligrosamente a tierra firme y generó alarma entre los habitantes de la isla.

En las imágenes, que ya le dan la vuelta al mundo, se observa cómo una inmensa columna de agua y viento desciende desde un nubarrón hasta la superficie del mar y se desplaza lentamente hacia la costa. El espectáculo, tan imponente como inquietante, duró cerca de tres minutos antes de disiparse por completo, sin dejar daños ni personas heridas.

¿Qué pasó frente a la isla de Ponza?

De acuerdo con los testimonios recogidos por medios internacionales, la tromba marina apareció de manera repentina sobre el mar, frente a Ponza, una pequeña isla italiana ubicada entre Roma y Nápoles y muy visitada por turistas durante el verano. Varios habitantes y visitantes sacaron sus celulares para grabar el instante en que el embudo giraba sobre el agua y parecía dirigirse hacia la costa.

Afortunadamente, la formación perdió fuerza con el paso de los minutos y desapareció antes de tocar tierra, por lo que no se reportaron afectaciones materiales ni emergencias en la isla. El susto, eso sí, quedó inmortalizado en videos que se volvieron virales en redes sociales.

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Este es el video de la tromba marina en Italia

Uno de los registros más compartidos del fenómeno fue publicado en X, donde se aprecia la magnitud de la columna de agua frente a Ponza:

🌪🇮🇹 Impresionante e inquietante: captan una gigantesca tromba marina frente a la isla italiana de Ponza Testigos captaron impresionantes imágenes del fenómeno, que generó alarma entre los habitantes de la isla. La enorme columna de agua se aproximó a la costa y ofreció un espectáculo aterrador. Afortunadamente, la tromba marina se disipó al cabo de unos tres minutos sin causar daños. — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) November 1, 2026

¿Por qué se forma una tromba marina?

Según explican especialistas de la Universidad de Reading y de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), una tromba marina es una columna de aire que gira sobre una superficie de agua y puede extenderse desde la base de una nube hasta el mar. Su aparición está relacionada con varios factores meteorológicos que deben coincidir:

Agua cálida: favorece la evaporación y aporta humedad a las capas bajas de la atmósfera.

favorece la evaporación y aporta humedad a las capas bajas de la atmósfera. Inestabilidad atmosférica: se da cuando el aire cálido y húmedo cercano al mar se encuentra con aire más frío en las capas superiores, lo que impulsa corrientes ascendentes.

se da cuando el aire cálido y húmedo cercano al mar se encuentra con aire más frío en las capas superiores, lo que impulsa corrientes ascendentes. Vientos cambiantes: las variaciones en la dirección y velocidad del viento a diferentes alturas favorecen el movimiento giratorio.

las variaciones en la dirección y velocidad del viento a diferentes alturas favorecen el movimiento giratorio. Formación de nubes: las corrientes ascendentes contribuyen al desarrollo de nubes de gran altura, bajo las cuales aparecen estos remolinos.

Cuando todas estas condiciones se juntan, puede formarse un vórtice que conecta visualmente la base de la nube con la superficie del agua, justo como se vio frente a Ponza.

¿Qué tan peligrosa es una tromba marina?

Aunque muchas trombas marinas son débiles y desaparecen en pocos minutos, no todas representan el mismo nivel de riesgo. Las más intensas pueden producir vientos fuertes, levantar grandes cantidades de agua y poner en peligro a las embarcaciones que estén en su trayectoria. Incluso pueden causar daños si llegan a zonas terrestres.

La NOAA advierte que algunas trombas marinas pueden alcanzar una intensidad comparable a la de un tornado, por lo que recomienda mantener la distancia, no navegar hacia ellas y alejarse de su trayectoria. En el caso de Ponza, la rápida disipación del fenómeno evitó que el susto terminara en emergencia, pero dejó imágenes que muestran toda la fuerza de la naturaleza en el Mediterráneo.

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