Impactante video de un pedazo de carne de res ¿casi viva o un poco cruda?

Un video ha generado todo tipo de reacciones en redes sociales, al verse un pedazo de carne cruda moviéndose como si estuviera vivo.

Sin embargo, lejos de tratarse de algo paranormal, se trata de una reacción química, luego de agregar sal a la carne recién cortada, tal y como lo explica el pie de video en la misma publicación.

“Adding salt to freshly cut muscle causes it to spasm”, que traduce al español “Agregar sal al músculo recién cortado provoca espasmos”.

Según expertos se debe a que los iones de sodio, que contiene la sal, activan las terminaciones nerviosas de los músculos de la carne recién cortada, produciendo contracciones, ya que el sistema nervioso central está muerto, pero las terminaciones siguen vivas por un tiempo.

Para los amantes del asado y la culinaria, esto es señal de la calidad de la carne, debido a que solo podría suceder en un corte muy fresco de un animal recientemente sacrificado.

Adding salt to freshly cut muscle causes it to spasm. pic.twitter.com/h5GAp3NJYj — Weird and Terrifying (@weirdterrifying) January 9, 2023

Para más noticias de entretenimiento.