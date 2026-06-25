¡Impactante! Así cambió «el paisaje costero» en la Guaira tras los terremotos de Venezuela

Así se veía la Guaira el 24 de junio, antes de las 5 de la tarde. Foto: @lilianaf523

Resumen: El trágico balance nacional que ya deja 188 personas fallecidas, más de 1.500 heridos y cerca de 3.000 familias damnificadas; asi como más de 138 réplicas registradas en menos de 24 hoaras

Minuto30.com .- A solo 24 horas de la catástrofe, imágenes aéreas y satelitales, asi como de habitantes del sector se difunden en redes sociales y medios locales revelan la magnitud de la devastación en el estado de La Guaira. El panorama es desolador: el sismo borró por completo del mapa varias edificaciones que se erigían en primera línea frente al mar.

El antes y después del desastre en la costa

El registro visual, capturado pocas horas después de los dos fuertes movimientos telúricos del 24 de junio, muestra cómo estructuras multifamiliares y hoteles con vista a la playa colapsaron por completo, reducidos a escombros o cediendo ante la inestabilidad del terreno costero.

Lo que antes era un paisaje urbano y turístico, hoy es una imagen sin edificios que evidencia la violencia con la que sacudió el terremoto de magnitud 7.5.

La Guaira: declarada «Zona de Desastre»

Esta alarmante evidencia física explica la urgencia con la que el Gobierno venezolano, bajo la gestión de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, incluyó a La Guaira dentro de las zonas de desastre prioritarias.

Riesgo latente: La inestabilidad de las estructuras costeras que aún siguen en pie mantiene en máxima alerta a los cuerpos de socorro.

Réplicas: Las más de 138 réplicas registradas hasta el mediodía de este jueves amenazan con desplomar las edificaciones que sufrieron daños severos en sus bases.

El panorama en La Guaira se suma al trágico balance nacional que ya deja 188 personas fallecidas, más de 1.500 heridos y cerca de 3.000 familias damnificadas. A esta hora, equipos de rescate internacionales e insumos humanitarios de las Naciones Unidas, Colombia, España, México y Estados Unidos comienzan a desplegarse prioritariamente en las zonas del litoral para atender la emergencia.