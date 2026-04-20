Morante de La Puelba corneado, es sacado de la Plaza de Toros de Sevilla por otros toreros. Captura de video

Resumen: De acuerdo con la información oficial, el dramático hecho ocurrió mientras se lidiaba el cuarto toro de la tarde, específicamente durante el primer tercio de la faena

[IMAGENES SENSIBLES] Torero Morante de la Puebla, en estado «muy grave» tras sufrir una delicada cornada en Sevilla

Minuto30.com .- Este lunes, 20 de abril de 2026, el mundo taurino se encuentra en alerta tras el grave incidente protagonizado por el reconocido matador de toros español José Antonio Morante Camacho, popularmente conocido como ‘Morante de la Puebla. El diestro resultó gravemente herido durante su presentación en Sevilla y tuvo que ser hospitalizado de urgencia.

Los detalles de la cornada

De acuerdo con la información oficial, el dramático hecho ocurrió mientras se lidiaba el cuarto toro de la tarde, específicamente durante el primer tercio de la faena. Tras la violenta embestida, el torero quedó completamente imposibilitado para continuar con la lidia y fue trasladado de inmediato al quirófano de la plaza.

El parte médico oficial

El informe clínico, firmado por el cirujano tratante, el Dr. Octavio Mulet Zayas, reveló la magnitud, ubicación y delicadeza de la herida sufrida por el matador:

Morante presenta una herida por asta de toro en el margen anal posterior, con una trayectoria profunda de aproximadamente 10 centímetros.

La cornada causó lesiones parciales en la musculatura esfinteriana anal y provocó una perforación de 1,5 centímetros en la cara posterior del recto.

Intervención quirúrgica y pronóstico

El equipo médico de turno procedió a realizar un lavado exhaustivo de la herida, seguido de la reparación quirúrgica inmediata de la pared rectal y del aparato esfinteriano afectado. Adicionalmente, se le instaló un drenaje aspirativo en el espacio postanal y retrorectal para evitar futuras complicaciones.

El pronóstico oficial del torero ha sido catalogado como “muy grave”. Morante de la Puebla permanecerá hospitalizado bajo estricta vigilancia médica a la espera de su evolución en las próximas horas.

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🇪🇸 | URGENTE: El torero José Antonio Morante de la Puebla ha sido herido y se encuentra "muy grave" tras una cornada de 10 centímetros que le ha perforado el recto. pic.twitter.com/JTE3qqZ8FT — Alerta News 24 (@AlertaNews24) April 20, 2026

Parte médico