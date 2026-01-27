[IMÁGENES SENSIBLES] Denuncian grave maltrato animal en el noroccidente de Medellín: «han ido 3 veces y no pasa nada»

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Una alarmante denuncia ciudadana llegó a la redacción de Minuto30 sobre un presunto caso de maltrato animal que estaría ocurriendo en una vivienda ubicada en la Calle 98 con Carrera 86, en el noroccidente de la ciudad. Según los vecinos, la situación es crítica y, pese a los llamados a las autoridades, no se ha logrado el rescate de los animales afectados.

La comunidad manifiesta su frustración, asegurando que la Policía Nacional ya ha acudido al lugar en tres oportunidades; sin embargo, los propietarios de la vivienda se habrían negado sistemáticamente a entregar a los animales, impidiendo su atención inmediata.

Un gatico tiene la patica fracturada

En el material audiovisual enviado por los denunciantes como prueba del maltrato, se observa a un pequeño gato en un estado de salud deplorable. El animal presenta graves afecciones en la piel y, lo más preocupante, se muestra incapaz de caminar con facilidad, evidenciando una fractura en una de sus paticas traseras.

“Pedimos ayuda urgente. Los animales están sufriendo y no pueden esperar más trámites burocráticos. Necesitamos que se aplique la La Ley Ángel (Ley 2455 de 2025) de manera efectiva”, expresó uno de los habitantes del sector.

Llamado urgente al GELMA y a la Policía Ambiental

Los vecinos hacen un llamado desesperado a las entidades para que intervengan antes de que sea demasiado tarde:

GELMA (Grupo Especial para la Lucha Contra el Maltrato Animal): Para que se inicien las acciones penales correspondientes contra los tenedores.

Policía Ambiental y Secretaría de Medio Ambiente: Para que realicen el aprehendimiento preventivo de los animales y su traslado a un centro de bienestar animal.

Bajo la normativa colombiana, el maltrato animal no es solo una falta administrativa, sino un delito que puede acarrear penas de prisión y multas considerables.

La comunidad exige que la ley no se quede en el papel y que se proteja el derecho a la vida de estos seres sintientes.

