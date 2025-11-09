Minuto30
  IMAGENES SENSIBLES: Así fue la fractura de Kevin Mier, que pone en duda su presencia para el Mundial

    Kevin Mier, portero del Cruz Azul en una imagen de archivo. Foto Tomada de Transmisión oficial / Redes sociales
    Minuto30.com .- El Cruz Azul ha confirmado la peor noticia: el arquero colombiano Kevin Mier sufrió una fractura de tibia en su pierna derecha, poniendo fin de manera abrupta a su temporada 2025. La lesión ocurrió tras una dura entrada de Adalberto Carrasquilla en el partido contra Pumas.

    Peligra el Mundial 2026

    El parte médico oficial indica que Mier será intervenido quirúrgicamente este lunes 10 de noviembre. El tiempo de recuperación estimado es de hasta seis meses, lo que pone en grave riesgo su presencia con la Selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

    El arquero se perderá por completo la Liguilla del fútbol mexicano y la Intercontinental.

    Polémica Arbitral

    La lesión generó una fuerte polémica arbitral. A pesar de las dolorosas imágenes vistas en la cancha y la confirmación de la grave fractura, el árbitro Fernando Hernández no juzgó la dura entrada de Adalberto Carrasquilla con tarjeta roja, una decisión que ha sido muy criticada por la afición y el cuerpo técnico de Cruz Azul.

    Momento en que es fracturado Kevin Mier

    
