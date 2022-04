«Voy a volver», imágenes inéditas del proceso de recuperación de Egan Bernal

El ciclista colombiano Egan Bernal compartió un video que deja ver imágenes inéditas del proceso de recuperación luego del accidente que sufrió en las vías colombianas mientras entrenaba.

Recordemos que el ciclista sufrió un accidente el pasado 24 de enero de 2022, cuando se chocó con un bus intermunicipal mientras realizaba una sesión de entrenamiento en el sector de Gachancipá, en cercanías a Bogotá.

En casi 4 minutos, el ciclista colombiano contó como sucedió el falta accidente.

Cuando me desperté me contaron lo que había pasado. No tuve que vivir la angustia de que iba a entrar a cirugía y podría haber perdido la movilidad. Saber que las personas que estuvieron, que me vieron en la camilla, son las que me vieron quejarme con dolor, son las que están ahí. Me cambiaron el pañal, me limpiaban cuando iba al baño, esas cosas pequeñas las voy a recordar por siempre», se le escucha decir a Egan Bernal en el video publicado en YouTube.