[VIDEO] Imágenes de la erupción del Mauna Loa

El Mauna Loa de Hawái, el volcán activo más grande del mundo, entró en erupción por primera vez después de 38 años.

El Servicio Geológico de Estados Unidos han señalado que, por el momento, no existe riesgo para la población ya que la lava ha quedado confinada principalmente a la zona del cráter.

El volcán Mauna Loa es el más grande del mundo que todavía permanece activo.

La Agencia de Gestión de Emergencias hawaiana aseguró que la erupción, de momento, se limita al área de la caldera del volcán. Sin embargo, han abierto algunos refugios como medida de precaución.

Sharing with you this evening, video from #MaunaLoa's NE Rift Zone. At ~11 am on Nov 29, 2022, the lava fountains were measured at 35-40 meters (115-148 ft) in height. The second video shows an ‘a‘ā lava flow several meters (yards) thick, moving to the northeast. #MaunaLoaErupts pic.twitter.com/OoOK9kl2y5

