Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Sabado:
Pico y Placa Medellín Sabado:
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Fotos y Videos

    Imágenes antes del accidente de Yeison Jiménez: Pa´Marinilla

    El artista confirmaba que iba rumbo a Marinilla

    Publicado por: SoloDuque

    Imágenes antes del accidente de Yeison Jiménez: Pa´Marinilla

    Resumen: Al no poder elevarse, la aeronave impactó contra el terreno y estructuras cercanas a la pista, lo que provocó una explosión inmediata que dificultó las labores de rescate.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Se conocen imágenes previas al despegue, en las que se ve al capitán se la aeronave con su celular y el artista confirma que se dirige “pa´Marinilla.

    Según las investigaciones preliminares y relatos de testigos, la avioneta en la que se movilizaba el cantante Yeison Jiménez sufrió una falla crítica justo en el momento más delicado de la operación: la carrera de despegue.

    De acuerdo con la información recaudada, la aeronave no logró levantar vuelo. A pesar de haber alcanzado la velocidad de rotación, el aparato no ganó altura, continuó su trayecto por fuera de la pista y se estrelló violentamente a pocos metros de la cabecera del aeródromo.

    Los detalles del siniestro:

    Se investiga si una pérdida de potencia en uno de los motores o un problema en los sistemas de control impidieron que la avioneta ascendiera.

    Al no poder elevarse, la aeronave impactó contra el terreno y estructuras cercanas a la pista, lo que provocó una explosión inmediata que dificultó las labores de rescate.

    El artista, quien estaa entre los 6 ocupandtes de la avioneta, se dirigía a Medellín para luego trasladarse por tierra a Marinilla, donde miles de personas ya lo esperaban en la plaza principal.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.