Imágenes antes del accidente de Yeison Jiménez: Pa´Marinilla

Minuto30.com .- Se conocen imágenes previas al despegue, en las que se ve al capitán se la aeronave con su celular y el artista confirma que se dirige “pa´Marinilla.

Según las investigaciones preliminares y relatos de testigos, la avioneta en la que se movilizaba el cantante Yeison Jiménez sufrió una falla crítica justo en el momento más delicado de la operación: la carrera de despegue.

De acuerdo con la información recaudada, la aeronave no logró levantar vuelo. A pesar de haber alcanzado la velocidad de rotación, el aparato no ganó altura, continuó su trayecto por fuera de la pista y se estrelló violentamente a pocos metros de la cabecera del aeródromo.

Los detalles del siniestro:

Se investiga si una pérdida de potencia en uno de los motores o un problema en los sistemas de control impidieron que la avioneta ascendiera.

Al no poder elevarse, la aeronave impactó contra el terreno y estructuras cercanas a la pista, lo que provocó una explosión inmediata que dificultó las labores de rescate.

El artista, quien estaa entre los 6 ocupandtes de la avioneta, se dirigía a Medellín para luego trasladarse por tierra a Marinilla, donde miles de personas ya lo esperaban en la plaza principal.