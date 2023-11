IFEMA Madrid Horse Week, 550.000 euros en premios

in

Madrid, 3 nov (EFE).- Vuelve IFEMA Madrid Horse Week. Más de 40.000 metros cuadrados dedicados al mundo del caballo. 550.000€ de dotación económica total en premios. La industria del caballo en España, un motor económico: 0,59% del PIB, lo que supone unos 7.392 millones de euros anuales. Daniel Entrecanales, presidente del comité organizador de la feria, conversó con EFE en el Club de Campo Villa de Madrid para analizar las claves del evento.

Más de 45.000 visitantes pasarán por los pabellones 12 y 14 de IFEMA del 26 al 28 de noviembre. Madrid se convierte en la capital mundial de la hípica. El evento acogerá la Copa del Mundo de Doma Clásica y la Copa del Mundo de Salto además otras pruebas y una amplia oferta de entretenimiento. Más de 300 caballos pasarán por el certamen.

“Las expectativas son muy positivas, estamos viendo que las ochenta mesas VIP ya están todas vendidas Tenemos una asistencia, una afluencia muy importante de los jinetes para el 5 estrellas, tanto en la Copa del Mundo de Salto como en la Copa del Mundo de Doma, y prevemos batir récords, como ya hicimos el año pasado, de número de asistentes”, afirmó Entrecanales.

Se ha hecho una inversión total de 7 millones de euros para esta edición de 2023, una de las más internacionales hasta la fecha. Asistirán competidores, exhibidores y artistas procedentes de 43 países distintos. Pero la cita no es solo para los más acérrimos amantes del mundo equino, también se trata de un “acto social y familiar” al alcance de todos. No han cambiado el precio de sus entradas -5 euros- desde hace once años.

”Hay que pensar que el 70% de las personas que vienen a vernos, de las 45.000 personas, son familias y amigos. Grupos de más de cuatro personas. Vienen con sus hijos, sus hijas. Acordémonos de que la hípica es un deporte 100% paritario. La mujer y el hombre compiten en igualdad de condiciones, caballos, yeguas, hombres, mujeres. Todos en las mismas condiciones, con lo cual eso nos trae a que las familias pueden venir con todos sus hijos, sean niños o niñas, y vienen a un momento mucho más de disfrute, más allá de la parte puramente deportiva”, afirmó Entrecanales a EFE.

Acogerán competiciones de salto internacional de una estrella, Pony Turf, copa de maestros de doma vaquera y horseball, entre otras. Además, habrá un pony park que hará las veces de “bautismo” para los más pequeños, el primer concurso de herrajes de la IMHW con más de 120 participantes o demostraciones de manejo de ganado y exhibiciones de agility canino.

“Tenemos cinco pistas en las que están pasando continuamente cosas. Hay una pista, que es la pista central para la competición deportiva de más alto nivel, pero luego en las otras pistas están siempre sucediendo actividades y cosas muy divertidas para las familias y nuestros visitantes”, reveló el presidente del comité organizador.

También se colocarán 90 stands nacionales e internacionales con productos finales y derivados del mundo equino y zona de restauración. Entrecanales destaca la IFEMA Madrid Horse Week como evento “vertebrador” de la industria del caballo en España.

La industria del caballo como motor económico

El mundo equino en España supuso en 2022, según datos del Estudio Sobre el Impacto del Sector Ecuestre en España elaborado por la consultora Deloitte & Green Oakun, un total de 7.392 millones de euros anuales, es decir, un 0,59% del PIB, y mantuvo 149.863 puestos de trabajo.

Solamente la faceta competitiva, asegura Daniel Entrecanales, genera 2.500 millones de euros. Madrid y Andalucía son “tremendamente importantes” por el mundo de la cría. La capital también destaca como “epicentro fundamental” de la competición ecuestre.

“IFEMA Madrid Horse Week tiene una connotación muy importante. Este año tenemos, por ejemplo, asegurado ya que viene el número uno del mundo a competir para la Copa del Mundo de Salto. Tendremos también a nuestra campeonísima Beatriz Ferrer-Salat compitiendo para la Copa del Mundo de Doma”, aseguró.

“Encontramos en cualquier pueblo un campo de fútbol, pero también encontramos una hípica, un sitio donde disfrutar del mundo del caballo, por lo cual está muy introducido en nuestra sociedad”, subrayó Entrecanales.

Las fechas, otra de las claves del éxito. Ambas pruebas se encuentran en “el ecuador de las distintas Copa del Mundo”, lo que “garantiza” la asistencia de los jinetes a la prueba para conseguir puntos de cara a la clasificación general.

Un evento atractivo para los patrocinadores

La pasada edición de 2022 aglutinó más de 299 millones de espectadores y lectores en todos los medios, según datos de la agencia Rebold. Porsche, Estrella Damn o Rodilla, entre otros, apoyan de forma activa la feria equina madrileña. La cuantificación económica de los impactos alcanzó los 9.154.413 euros.

“Lo más importante de IFEMA Madrid Horse Week para los patrocinadores yo creo que es nuestra versatilidad, nuestra capacidad de adaptarnos a sus necesidades. Tenemos muchos productos porque llegamos a un alto número de público, cuarenta y pico mil personas es mucha gente, pero también tenemos nuestra zona VIP para esos patrocinadores que quieren disfrutar de la Copa del Mundo mientras se está disfrutando de las relaciones sociales”, subrayó.

Han aumentado un 15% el número de mesas VIP conforme al año pasado tras el acuerdo firmado con la compañía Jet Set Sports especializada en la venta de paquetes premium. Desde hace 40 años organizan estas experiencias en los Juegos Olímpicos.

“Es un primer acuerdo que firman con un proyecto específico, firmamos para 5 años y ya este año van a atraer a un número importante de gente, sobre todo de Estados Unidos, cosa que para la ciudad de Madrid también es fundamental y puede aportar mucho valor” asegura Entrecalles.

Más de 1.500 toneladas de arena y 40.000 metros cuadrados

La IFEMA Madrid Horse Week también supone un reto infraestructural para la organización. Se dedicarán más de 40.000 metros cuadrados en dos pabellón al evento. Se destinarán más de 1.500 toneladas de arena para los espectáculos, la competición y el entrenamiento, así como en las cuadras que cobijan a los animales.

Cada año se levantan en infraestructuras el equivalente a 14 camiones cargados con 75 metros cúbicos de hierro cada uno. Así mismo, se despliegan dos kilómetros de cableado para iluminar el evento y otros tantos de vallado para proteger a los más de 300 caballos que pasarán por la feria equina. También se recogerán diariamente en torno a 30 metros cuadrados de estiércol que se enviarán a una planta de reciclaje para hacer compostaje.

Aproximadamente 1.114 personas estarán trabajando en IFEMA Madrid Horse Week entre montaje, pre evento y post evento; expositores, agencias de patrocinadores, produccion de TV seguridad, limpieza, catering personal oficial y staff del evento.

Sancho Lladós Sanginés

Por: EFE