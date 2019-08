Idiotas útiles responsabilizan al expresidente Uribe

A raíz de que un grupo de narcotraficantes de las Farc dirigido por Iván Márquez y Jesús Santrich, anunciaran su retorno a las actividades terroristas, el senador petrista Gustavo Bolívar de manera irresponsable acusó al expresidente Álvaro Uribe de ser causante de esa situación; el señor Bolívar como analista es una verdadera calamidad, desconociendo que Iván Márquez y su combo pertenecen a la doctrina que más ha cometido genocidios en la historia de la humanidad como es el marxismo leninismo.

Desde la Decima Conferencia de las Farc en los llanos del Yarí, en septiembre de 2016, tanto Márquez como Santrich expresaron su intención de retomar las armas en caso de que el Estado no cumpliera con sus caprichos, o sea que la decisión de estos narcoterroristas no tiene que extrañar a nadie, con el agregado de que Iván Márquez vuelve a reincidir al burlarse nuevamente de unos acuerdos, porque en 1986 había abandonado su curul de congresista para reincorporarse a la guerrilla, lo que demuestra que es un guerrerista redomado, cuando debió haber aprovechado la oportunidad para jubilarse de guerrillero, pero sigue con fiereza usando la violencia que enseña el comunismo totalitario que ha sido un fracaso antropológico e histórico. Además no se puede pasar por alto, los resultados lamentables de las Farc en las elecciones para el Congreso en el 2018, donde solo sacó 50 mil votos, lo que llevó a estos cabecillas a continuar con el terrorismo ante el rechazo de la ciudadanía que los repudia y por eso tienen que apelar a la fuerza bruta.

El señor Bolívar así como narra temas del narcotráfico en sus novelas, se debería adentrar más en la historia colombiana de los últimos 60 años, para que se dé cuenta que la génesis del conflicto en el país fue propiciada por el comunismo totalitario para tomarse el poder, y no solo esto sucedió en Colombia sino que en más de 13 naciones de Latinoamérica, bandas armadas también buscaban mediante la violencia asaltar el Estado, patrocinadas por el dictador cubano Fidel castro al amparo de URSS, que estaba en la guerra fría con EE.UU, así que la responsabilidad del conflicto armado en Colombia con toda su degradación y lumpenización tiene nombre propio.

Tampoco se debe olvidar que Márquez y Santrich están agenciados por la camarilla comunista venezolana, que desde la llegada de Hugo Chávez al poder hace más de dos décadas ha conspirado en contra de Colombia, como lo demostró la bestia de Nicolás Maduro en el aquelarre marxista del foro de Sao Pablo realizado en Caracas en el mes de Julio, en donde el dictador venezolano hizo apología de Márquez y Santrich.

Al mencionar Márquez en su proclama la creación de un “gobierno de transición” para Colombia, está en concordancia con las Farc que hacen parte del Congreso de la República, lo cual significa que no hay distanciamiento político e ideológico entre las Farc de Timochenko y las de Márquez, esperando que para el 2022 triunfe en las elecciones la llamada izquierda para ir consolidando su plan estratégico, con lo cual el recetario comunista para el país sigue latente y los planes para conducir a Colombia a una dictadura sempiterna como la de Cuba y Venezuela continúan en el programa marxista leninista de las Farc.

Para ser un idiota útil del comunismo solo se necesita ser espontaneo, simplista, irreflexivo y desde luego no tener ninguna capacidad de discernimiento, como es el caso del señalamiento que se le hace al expresidente Uribe, como si los jefes de las Farc no tuvieran su proyecto político de terror, usando como medio al narcotráfico que le ha permitido a esa pandilla existir hasta nuestros días.

La supuesta nueva disidencia de las Farc en su arenga, dice no estar derrotada ideológicamente, pero es que el marxismo abrazado por el grupo terrorista no tiene ni vigencia ni defensa, ya que el mismísimo Karl Marx fue abominado hace mas de 150 años en la Internacional de los trabajadores por sus dogmas absolutistas, burocráticos y embrutecedores, pero parece que los miembros de las Farc no se han enterado todavía de esa situación ocurrida hace tanto tiempo. Y es precisamente por desconocer la historia que aparecen los idiotas útiles que dan rienda suelta a su resentimiento apoyando al comunismo que con su discurso miserabilista y fatalista de odio, se gana a personas que en su debilidad conceptual se dejan llevar por los vientos totalitarios.