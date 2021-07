El idiota útil y el comunista redomado

Con toda razón el cantautor Juanes, en un twitter con una sola palabra sintetizó lo que es el comunismo, molestando a la mamertada de diferente pelambre, comenzando por el senador Gustavo Bolívar quien se sintió aludido y dijo: “Ni Petro ni yo somos comunistas”, aunque hay que aclarar que el guionista solo alcanza a ser un idiota útil, porque el que sí es un comunista redomado con todas las letras es Gustavo Petro, que al igual que Fidel Castro en Cuba y Hugo Chávez en Venezuela, antes de tomarse el poder decían que no eran comunistas, pero la historia demostró lo contrario.

De tal manera que con el senador Gustavo Bolívar, se cumple aquello de “explicación no pedida, culpa manifiesta”, porque indudablemente el comunismo está al acecho en Colombia para tomarse el poder y montar su dictadura por los siglos de los siglos, en donde una cáfila marxista enajenará y adocenará a las masas, acabando con los principios que han sido pilares de la democracia y la libertad.

A lo que hay que agregar que se buscará lumpenizar y envilecer a la ciudadanía, para exterminar el “comportamiento social burgués”, que no es otra cosa que aplastar la vida ordenada y decente que la mayoría de familias colombianas llevan en su diario vivir, pero que es contrario a los dogmas marxistas que lo que buscan es usar a las personas de herramientas, para que la élite comunista de rienda suelta a sus apetitos e instintos inicuos.

No hemos conocido que Gustavo Petro alguna vez haya renegado del marxismo, puesto que esa es su prosapia, y no nos vengan a salir con el cuento acerca de que el M-19 no era marxista-leninista, recordando que prácticamente todos sus fundadores provenían del partido comunista y las Farc, para lo cual infiltraron a principios de la década de los 70 del siglo pasado a la ANAPO (Alianza Nacional Popular) de general Gustavo Rojas Pinilla.

Y para ello hay que leer el libro del dirigente comunista José Cardona Hoyos, titulado: “ Ruptura, una Camarilla correo al Partido Comunista Colombiano”, advirtiendo que la obra fue publicada dos días antes del asesinato de su autor, crimen execrable cometido por las Farc el 8 de mayo de 1986.

Del M-19, del que fue militante Gustavo Petro, no se podrá olvidar el cinismo y la crueldad de su principal cabecilla y fundador Jaime Bateman Cayón, quien en una entrevista con el recientemente fallecido periodista, Germán Castro Caicedo (1940-2022) en 1980, durante la toma de la Embajada de la República Dominicana, al preguntársele sobre el asesinato del presidente de la CTC (Confederación de Trabajadores de Colombia) José Raquel Mercado el 19 de abril de 1976.

Bateman justificó el crimen señalando como culpable al gobierno de aquel entonces de Alfonso López Michelsen, porque no había accedido a las exigencias del M-19, para no matarlo, siendo eso parecido a cuando un atracador asesina a su víctima porque no le entrega el celular y después el homicida culpa a los familiares del occiso por no haberse dejado robar el equipo; análogamente ese es el comportamiento comunista-terrorista igual a lo ocurrido con el líder obrero de la CTC.

El senador Petro quien aparentemente se muestra afanado por el calentamiento global, así como nunca lo hemos oído abjurar del comunismo, tampoco lo escuchamos denunciar a la nación que más contamina la atmósfera por las emisiones de CO2, como ocurre con China, país manejado por una camarilla comunista, que produce anualmente cerca de 13 mil millones de toneladas de dióxido de carbono que son más del doble de las que genera EE.UU

Por lo que Pekín es responsable del 30% de la contaminación ambiental; sin embargo para el jefe de la Colombia Humana, su discurso ecológico va en una dirección contraria a lo que realmente ocurre en el planeta; de tal suerte se deduce que la palabra que utilizó el artista Juanes para referirse al comunismo es a todas luces acertada.

Tampoco en ninguna oportunidad, ante la catástrofe sanitaria del Covid- 19, cuyo origen y expansión por la tierra es culpa del partido comunista chino hemos escuchado de boca Gustavo Petro referirse a la responsabilidad del régimen chino; resaltando que la pandemia a ocasionado cerca 200 millones de personas contagiadas y casi 4 millones y medio de muertos, a lo que hay que agregar el hambre y la pobreza que se incrementó sustancialmente en todo el mundo; por lo que hay que darle la razón nuevamente a Juanes no solo por la miseria que ha representado el comunismo para Cuba durante 62 años, sino que ese engendro en todas partes es un enemigo de la especie humana que solo trae desgracias y sufrimientos.

Por ese motivo lo que hacen los comunistas junto a sus idiotas Útiles es mimetizarse en la democracia, para después destruirla, siendo un ejemplo patético Petro y Gustavo Bolívar, y es por ese motivo que los demócratas deben salirle al paso a las fuerzas totalitarias mediante la batalla ideológica, ya que es la única manera de contrarrestar los embustes y sofismas comunistas para que la ciudadanía no sea embaucada por la prédica falaz del discurso miserabilista y fatalista, que conduce a las masas a la esclavitud perpetua bajo una dictadura comunista.

El arte es libre y creativo, en razón de lo cual Juanes al referirse a la vergüenza que representa el comunismo para la humanidad, está demostrando su talante libertario que rechaza a la opresión marxista.