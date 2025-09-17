Resumen: La Oficina del Forense de Los Ángeles confirmó que el cuerpo hallado en el Tesla del rapero D4vd pertenece a Celeste Rivas Hernández, una adolescente de 15 años reportada como desaparecida en 2023. La policía investiga el caso como homicidio mientras el artista, de gira mundial, coopera con las autoridades.

Identifican a la víctima hallada en el Tesla del rapero estadounidense D4vd: era una adolescente de 15 años desaparecida

La policía de Los Ángeles adelanta una exhaustiva investigación luego de encontrar el cuerpo desmembrado de una adolescente dentro de un vehículo Tesla registrado a nombre del rapero David Anthony Burke, conocido como D4vd, artista que tiene en su agenda presentaciones en el Festival Estéreo Picnic 2026 y otros escenarios internacionales.

El descubrimiento se produjo el 8 de septiembre, cuando vecinos de la zona de Hollywood Hills alertaron a las autoridades por un olor insoportable proveniente de un Tesla abandonado en un estacionamiento. Agentes del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) localizaron el vehículo, que había permanecido allí durante semanas, y lo trasladaron a un depósito. Al inspeccionar el maletero, hallaron un cadáver envuelto en plástico en avanzado estado de descomposición.

La Oficina del Médico Forense confirmó que los restos pertenecen a Celeste Rivas Hernández, una joven de 15 años reportada como desaparecida desde mayo de 2024 en Lake Elsinore, condado de Riverside, cuando apenas tenía 13. Aunque la fecha de muerte se registró el mismo día del hallazgo, la causa aún está pendiente de determinarse.

El Tesla, matriculado en Texas a nombre real del artista, no había sido reportado como robado y estuvo estacionado cerca de un mes en Hollywood Hills antes de ser remolcado. Investigadores citados por medios locales como FOX 11 Los Ángeles estiman que el cuerpo fue colocado en el maletero al menos cinco días antes de ser trasladado al depósito.

Familiares de Celeste contaron a TMZ que la menor tenía un novio llamado David, aunque las autoridades no han confirmado un vínculo entre la víctima y el cantante. Por ahora, el LAPD trata el caso como homicidio, pero no ha presentado cargos ni señalado sospechosos.

El rapero lanzó en abril su primer álbum Withered y se encuentra de gira mundial. Su equipo de representación afirmó que el músico, de 20 años, “está al tanto de la situación y dispuesto a colaborar con las autoridades”, mientras continúa su agenda de conciertos.

La investigación sigue abierta mientras los forenses realizan pruebas adicionales para esclarecer cómo el cuerpo terminó en el vehículo y quién sería responsable de la muerte de la adolescente.