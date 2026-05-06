Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: El avistamiento se hizo en la Calle 94B con Carrera 55, a la altura del barrio Tricentenario, entre las estaciones Caribe y Tricentenario del Metro.

Identifican a la mujer hallada flotando en el Río Medellín: tenía 45 años

Minuto30.com .- El macabro hallazgo reportado el día de ayer en las aguas del río Medellín ya tiene un primer avance judicial. Las autoridades lograron establecer la plena identidad del cuerpo sin vida que fue extraído del afluente en la zona norte de la ciudad: se trata de G.E.G., una mujer de 45 años de edad.

El caso, que inicialmente fue catalogado como muerte por establecer, ha generado conmoción y es materia de investigación por parte de las autoridades forenses.

Así se reportó la emergencia

El operativo de rescate e inspección técnica se llevó a cabo durante la tarde del martes 5 de mayo gracias a una llamada ciudadana alertando sobre la presencia de un cuerpo flotando en el cauce del río Medellín.

El avistamiento se hizo en la Calle 94B con Carrera 55, a la altura del barrio Tricentenario, entre las estaciones Caribe y Tricentenario del Metro.

Una patrulla de la Policía llegó al lugar y confirmó la trágica información. En el sitio, observaron a la víctima en posición boca abajo, sobre su abdomen y con la cabeza girada hacia un lado, atrapada en las aguas del afluente.

Extracción e inspección del cadáver

Fue necesaria la intervención del cuerpo de Bomberos de Medellín, quienes realizaron las maniobras de extracción del cadáver para llevarlo a un lugar seguro.

Agentes de la SIJIN asumieron la inspección técnica del cuerpo.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

La víctima, inicialmente no identificada, se describió como una mujer de tez blanca y contextura gruesa.

Vestía ropa interior de color verde y una blusa negra con estampados blancos.

Se conoció que el cuerpo presentaba una laceración a la altura de la sien.

Causas de la muerte por establecer

El cuerpo de la mujer fue trasladado a las instalaciones del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Serán los médicos legistas los encargados de realizar la autopsia para determinar de manera científica si la causa del deceso responde a un homicidio, una caída accidental, un suicidio, y si la laceración en su cabeza fue producto del arrastre del río o de un ataque previo.