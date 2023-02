Ya tienen identificados a los estudiantes que pelearon a las afueras del colegio en Itagüí

in

Ciudadanos han reportado que son frecuentes las peleas a las afueras de ña Institución Educativa Diego Echavarría Misas de Itagüí, ante esta situación, directivas del colegio se pronunciaron.

El rector Juan Ricardo Caro Riaño, manifestó, «no deja de ser un hecho lamentable y reprochable que estudiantes, del colegio que sea, consideren que una forma de resolver sus diferencias sea por medio de la agresión a otros seres. Este tipo de hechos van en contra vía de los principios y valores que la Diego, busca formar en nuestros jóvenes».

Indicó que además ya identificaron a los jóvenes que participaron de esta situación y que fueron citados con sus acudientes «para iniciar las acciones pedagógicas, formativas y de reparaciones según sea el caso a la luz del manual de convivencia».

El rector le instó a la comunidad, a «censurar este tipo de acciones, a no estimular la agresión entre seres, a evitar la re victimización de los menores que intervienes en este tipo de hechos; a no vitalizar este tipo de videos que no ayudan a formar a nuestras futuras generaciones, sino por el contrario a ser agentes de cambio, a fortalecer el buen comportamiento ciudadano, generando conciencia en los jóvenes que existen caminos, como el dialogo, con el cual es posible resolver nuestros conflictos».

[VIDEO] Reportan que a la hora de la salida arman un 'bochinche' en un colegio de Itagüí https://t.co/VMzCHuWX1H — Minuto30.com (@minuto30com) February 23, 2023

