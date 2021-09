¡Qué pesar, estaba muy joven! Identificaron al soldado que murió en campo minado

Luego de conocerse que un soldado murió cuando él y sus compañeros cayeron en un campo minado en zona rural del municipio de Dagua, Valle del Cauca, las autoridades entregaron la identidad del militar fallecido.

El soldado tenía apenas 26 años

Se trata del soldado profesional Yeison Pavi de apenas 26 años edad, quien murió por la gravedad de las heridas y era oriundo de Ginebra, Valle del Cauca.

Por su parte, en declaraciones para Blu Radio, la madre de este soldado contó que en dos días su hijo cumplía los 27, que llevaba cuatro años en el Ejército y lo describió como » un muchacho muy dedicado a su casa, muy emprendedor y me decía que estaba allá para sacarme adelante. Él amaba a su Ejército, amaba su profesión».

Asimismo, recordó entre llanto la última vez que habló con él: «el lunes hablé con él y me dijo que iban a un operativo, que después me llamaba y nunca más se volvió a comunicar. Yo sentí el peligro que estaba corriendo mi muchacho, me dio un dolor en el pecho», dijo en el medio citado.

Ante lo que le ocurrió a su hijo, esta mujer hizo una petición en Blu Radio: «por favor, dejen de mandar inocentes a la guerra, muchachos campesinos. Por favor, son muchachos inocentes que luchan por un futuro».

Es de resaltar que, en total, fueron cinco militares los que resultaron heridos al caer en el campo minado en la vereda Río Blanco; además dos permanecen desaparecidos.

