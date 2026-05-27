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    Se conoce identidad y nuevos detalles del venezolano asesinado en El Ajizal: el sicario dejó un «rastro de balas»

    Al percatarse de que una turba de ciudadanos lo seguía de cerca, el sicario ingresó a un parqueadero del sector e hizo varios disparos

    Publicado por: SoloDuque

    Investigan homicidio en Segovia, donde una menor de 14 años habría atacado a su pareja
    Foto de archivo.
    Se conoce identidad y nuevos detalles del venezolano asesinado en El Ajizal: el sicario dejó un «rastro de balas»

    Resumen: Las autoridades avanzan en la investigación, con el fin de identificar y capturar al responsable de este homicidio.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Con el correr de las horas se han conocido nuevos detalles del sicariato ocurido en Ajizal, el martes 26 de mayo. Se trata de Luis Eduardo, un joven de 21 años de edad y nacionalidad venezolana, quien perdió la vida tras ser atacado con arma de fuego.

    El crimen, que generó pánico en la comunidad, estuvo marcado por una tensa persecución que por poco termina en una tragedia mayor.

    Así ocurrió el crimen en el Callejón de Julio

    El trágico suceso tuvo lugar al interior de un taller de motocicletas ubicado en la vereda El Ajizal, en el sector conocido como el Callejón de Julio.

    Según testigos, Luis Eduardo se encontraba en el establecimiento cuando fue abordado por un sujeto armado que accionó su arma de fuego, causándole la muerte en el lugar de los hechos. Tras cometer el homicidio, el victimario emprendió la huida corriendo a toda velocidad.

    Persecución ciudadana y balacera en la huida

    Uno de los detalles más impactantes de este caso fue la valiente, pero peligrosa, reacción de la comunidad. Varias personas que se encontraban cerca del taller y presenciaron el ataque decidieron salir detrás del agresor para intentar detenerlo.

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    Al percatarse de que una turba de ciudadanos lo seguía de cerca, el sicario ingresó a un parqueadero del sector para intentar esconderse y ganar ventaja.

    Al notarse acorralado y ver que sus perseguidores no se detenían, el delincuente realizó múltiples detonaciones con su arma de fuego para dispersar a la comunidad y evitar ser atrapado.

    Esta desesperada maniobra de escape dejó una extensa escena del crimen pues hubo un «reguero» de balas» esparcidos a lo largo de toda la ruta por donde el sujeto huyó.

    Las autoridades avanzan en la investigación, con el fin de identificar y capturar al responsable de este homicidio.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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