Resumen: Lluvias Halloween Bogotá: El Ideam alerta por el día más lluvioso el 31 de octubre por la Onda Tropical N.° 51. El frío inusual persiste en la capital.

Ideam pronosticó que el día más lluvioso de la semana será en Halloween

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) ha emitido una alerta crucial para la semana de Halloween: la llegada de la Onda Tropical Número 51, sumada a la influencia persistente del huracán Melissa en el Caribe, intensificará las lluvias a nivel nacional.

La capital se prepara para el día más húmedo de la semana, justo durante la tradicional celebración de Halloween.

El Ideam anticipó que el viernes 31 de octubre será el día con las ‘precipitaciones más intensas’ en Bogotá.

El pronóstico indica condiciones entre parcial y mayormente nubladas, con lluvias que se concentrarán especialmente en las horas de la tarde y la noche, amenazando con afectar las actividades y rodadas que suelen realizarse al aire libre.

El Ideam prevé aguaceros fuertes en 21 departamentos, incluyendo Chocó, Antioquia, Nariño, Valle del Cauca, Cauca, la región Andina central (Cundinamarca, Boyacá, Tolima, Caldas, Quindío, Risaralda) y zonas del Caribe.

El punto crítico será el jueves 30 de octubre, con la entrada de la Onda Tropical N.° 51, que favorecerá la persistencia de lluvias y tormentas eléctricas en las regiones Pacífica, Caribe, Andina y Orinoquía.

Recomendaciones de las Autoridades

Ante la doble amenaza de lluvias y bajas temperaturas, las autoridades han reforzado las recomendaciones:

El Ideam sugiere a padres y organizadores planificar con antelación y buscar alternativas en espacios cubiertos. Se recomienda portar impermeables y paraguas. Seguridad Vial: Extremar la precaución en carreteras montañosas y preferir los desplazamientos diurnos.

Extremar la precaución en carreteras montañosas y preferir los desplazamientos diurnos. Tormentas Eléctricas: Buscar refugio inmediato, evitar campos abiertos y no resguardarse bajo árboles o estructuras metálicas.

Las autoridades mantienen la alerta por la temporada de ciclones tropicales, que concluye el 30 de noviembre.

