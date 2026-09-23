Resumen: Saber 11 no solo aporta información que puede ser tenida en cuenta para el acceso a la educación superior, también permite a cada estudiante reconocer sus fortalezas

Icfes publicará este viernes resultados de las pruebas Saber 11 – Calendario A: le contamos donde consultarlo

Este viernes 25 de septiembre, el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) publicará los resultados individuales de más de 500.000 personas que presentaron, el pasado 26 de julio, la prueba Saber 11 – Calendario A.

Para quienes terminan la educación media, este resultado hace parte de una etapa importante de su trayectoria educativa. Saber 11 no solo aporta información que puede ser tenida en cuenta para el acceso a la educación superior, también permite a cada estudiante reconocer sus fortalezas, identificar oportunidades de mejora y contar con elementos para orientar sus decisiones académicas y la construcción de su proyecto de vida.

A partir de los resultados individuales, además, las instituciones educativas y los diferentes actores del sistema pueden contar con información para la autoevaluación, el análisis y la toma de decisiones relacionadas con el mejoramiento de la calidad de la educación en el país.

El Examen de Estado de la Educación Media, Saber 11, es una evaluación estandarizada que mide oficialmente la calidad de la educación formal impartida a quienes terminan el nivel de educación media.

¿Qué encontrará el estudiante en su reporte?

Desde 2021, el Icfes presenta un reporte de resultados que busca facilitar una interpretación más completa del desempeño. Por eso, la información no se limita a un puntaje: permite conocer el resultado global, el desempeño en cada prueba, la posición frente a quienes presentaron el examen y las habilidades y conocimientos asociados con el nivel alcanzado.

Saber 11 evalúa cinco pruebas: Lectura Crítica, Matemáticas, Sociales y Ciudadanas, Ciencias Naturales e Inglés. Cada una se califica en una escala de 0 a 100 puntos.

El reporte comienza con los datos que permiten identificar al estudiante y la aplicación correspondiente: nombre completo, municipio y departamento, número de identificación, código DANE y nombre del establecimiento educativo, número de registro, fecha de aplicación y fecha de publicación de los resultados.

¿Cómo se obtiene el puntaje global?

El puntaje global se expresa en una escala de 0 a 500 puntos y aparece en la parte izquierda del reporte. Se calcula mediante un promedio ponderado: Lectura Crítica, Matemáticas, Sociales y Ciudadanas y Ciencias Naturales tienen una ponderación de tres, mientras que Inglés tiene una ponderación de uno.

Para obtenerlo, los resultados de las cuatro primeras pruebas se multiplican por tres, se suma el puntaje de Inglés, la cifra resultante se divide entre 13 y posteriormente se multiplica por cinco.

¿Qué significa el percentil?

El percentil muestra cómo se ubica el resultado del estudiante frente al de las demás personas que presentaron el examen. Indica el porcentaje de evaluados que obtuvo un puntaje inferior.

Por ejemplo, un percentil de 70 significa que el estudiante obtuvo un resultado superior al de aproximadamente el 70 % de los evaluados.

El reporte también incluye el puntaje global y los resultados de las cinco pruebas: Lectura Crítica, Matemáticas, Sociales y Ciudadanas, Ciencias Naturales e Inglés.

¿Qué son los niveles de desempeño?

Los niveles de desempeño complementan los resultados numéricos. Describen los conocimientos y habilidades que demuestra el estudiante en cada prueba y se asignan de acuerdo con rangos de puntaje establecidos para cada una.

Los niveles aumentan progresivamente en dificultad. La clasificación en un determinado nivel significa que el estudiante ha desarrollado las habilidades y conocimientos correspondientes a ese nivel, así como los de los niveles anteriores.

En las pruebas que utilizan esta clasificación, el nivel más alto es el nivel 4. En Inglés, los resultados se presentan de acuerdo con los niveles establecidos en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, siendo B+ el nivel más alto reportado.

Saber 11 no se pasa ni se pierde

Saber 11 es una evaluación que permite conocer el desempeño de quienes culminan la educación media en las distintas competencias evaluadas. Por ello, el reporte debe leerse en conjunto: el puntaje global, los resultados por prueba, los percentiles y los niveles de desempeño ofrecen distintas perspectivas sobre el resultado obtenido.

Los estudiantes podrán consultar sus resultados individuales a partir de este viernes 25 de septiembre en www.icfes.gov.co.