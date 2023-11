VIDEO: ICBF denuncia penalmente a asociaciones que no entregaron a tiempo alimentos para niñez en La Guajira

in

Por no responder con la alimentación de la niñez en La Guajira, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) denunció penalmente a varias organizaciones que operaban los servicios para la primera infancia en el territorio.

Este es para su directora general, Astrid Cáceres Cárdenas, uno de los argumentos que tiene la entidad para cambiar el modelo de atención en el departamento.

“El ICBF tiene razones suficientes para cambiar el modelo de atención en La Guajira porque no estamos siendo efectivos frente a la desnutrición infantil, tal como lo dijo la Contraloría en el informe que presentó sobre el periodo 2018 a 2022”, señaló la directora general del ICBF, quien anunció que se le pidió a la comunidad que acompañe al instituto en esta transformación del modelo.

Astrid Cáceres Cárdenas insistió que este modelo en La Guajira va a tener resistencia al cambio pero responde a una necesidad sentida luego de encontrar situaciones que no lograban el impacto y la efectividad en las niñas y los niños, como por ejemplo: que la ración servida no se presentaba en tres tiempos porque salían a la 1:00 pm de la unidad comunitaria de atención y que no servía solamente brindarles comida mientras eran atendidos, sino que se necesita una alimentación integral dentro de los territorios.

En el nivel más grave de la situación se identificaron anomalías frente a la no entrega de los alimentos a tiempo por parte de las asociaciones, ni el pago a las agentes educativas, irregularidades que generaron la toma de medidas sancionatorias por parte del ICBF para 5 organizaciones y otros 14 procesos en curso contra aquellos que no le han cumplido a las comunidades.

La directora general del ICBF se refirió a la primera fase del cambio de modelo para lo cual se ha abierto una convocatoria con las autoridades ancestrales tradicionales, los resguardos y los cabildos, para trabajar conjuntamente en la zonificación y la forma de operación para que la atención sea por comunidades y no por niño, ni con el modelo que venía funcionando.

Finalmente, la funcionaria recalcó la frase del Presidente Gustavo Petro “si se quieren obtener resultados distintos hay que hacer una metodología distinta”, por eso si el ICBF sigue usando la misma metodología de dispersar recursos por ciclo vital en las rancherías, no va a tener ningún impacto. “Lo que hemos hecho es unificar los presupuestos de manera que se pueda atender desde la mujer gestante hasta el niño y la niña menor de dieciocho años y no dispersar recursos en programas separados”, puntualizó.

