Luego del abuso sexual por parte de un docente a una menor que estaba bajo protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la entidad informó que cerró las instalaciones de la Fundación Educar Colombia (Educol) en el barrio Ciudad Jardín de Bogotá.

De acuerdo con el relato de la adolescente a sus padres, un profesor que cuidaba de las 49 niñas que se encontraban en el lugar, aprovechó que todos dormían para

realizarle tocamientos indebidos.

“Empezó a tocarme los senos, primero por encima de la ropa y luego por debajo, yo no sabía qué hacer y me quedé quieta. Luego me bajó el pantalón y me empezó a penetrar”, relató la joven a la Revista Semana.

El ICBF aseguró que están revisando cada uno de los casos de las 49 niñas que estaban en el lugar para tomar medidas contundentes.

