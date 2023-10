Iberseries & Platino Industria se centra en la generación Z y la inteligencia artificial

Madrid, 3 oct (EFE).- El consumo audiovisual de la generación Z y la importancia de la inteligencia artificial en la creación serán algunos temas que analizarán 2.000 profesionales de 650 compañías, procedentes de más de 40 países, en la tercera edición del festival "Iberseries & Platino Industria" que comienza este martes en Madrid.

La mayor cita iberoamericana del sector se desarrolla hasta el viernes 6 de octubre en Matadero Madrid, durante cuatro jornadas de conferencias, talleres y preestrenos que sumarán un total de 125 actividades.

El certamen contará con la presencia, el miércoles 4 de octubre, de Ron Leshem -creador de "Euphoria"- en una charla en la que se analizará la revolución en el formato de consumo que ha planteado la generación Z, evento que promete ser uno de los platos fuertes de la edición.

Veinticinco proyecciones llevadas a cabo en la Cineteca servirán a algunas de las productoras más destacadas del panorama para mostrar sus apuestas de series y largometrajes de cara a la próxima temporada.

De entre ellas, destaca la serie brasileña de Amazon Studios "Amar es para Valientes" (4 de octubre), "Galgos", producida por Movistar Plus+ y Buendía Estudios (5 de octubre); y la miniserie de humor brasileña "How to be a Carioca" (4 de octubre), de Star Original Productions, que llegará a Star+ en Latinoamérica y a Disney+ en España.

El evento agrupará en conferencias a algunas de las entidades más relevantes del panorama audiovisual: ejemplo de ello es la conferencia que, el día 4, reunirá a representantes de Atresmedia, Disney, Movistar Plus+, Sony Pictures Televisión y Prisa Media o la charla, el día 3, de los productores Ran Tellem ("Homeland") y Erik Barmack ("Dark") sobre The Mediapro Studio.

Asimismo, la irrupción de la IA en las producciones se abordará en una mesa redonda el día 5 como gran tema de actualidad, y se analizará su función como herramienta creativa, así como los nuevos dilemas financieros que esta plantea.

Otro de los temas de preocupación será la sostenibilidad, en torno a la que se celebrará, el 4 de octubre, una conferencia de "contenidos para cambiar el mundo", con la participación de María Zamora, productora de Carla Simón, y la brasileña Estela Renner.

En esta ocasión, el festival servirá para destacar el valor de México, segundo país con mas presencia en el certamen tras España, como pieza fundamental del audiovisual en español con la sección "Stage México Produce", en la que, a lo largo de las distintas jornadas, se abordarán distintas facetas del tejido industrial del país y su vinculación con la producción española.

La cita contará también con un área dedicada al emprendimiento donde 178 proyectos seleccionados de entre más de 1.200 candidaturas serán presentados en "Sesiones de Pitch" con plataformas y productoras, foros de coproducción y financiación y en el "Taller de Showrunners".

También destacará, el día 5, la proyección gratuita para centros educativos del filme "Argentina, 1985", en cuyo coloquio posterior estará presente estará presente Axel Kuschevatky, productor entre otros, de este filme y de "El secreto de sus ojos".

"Iberseries & Platino Industria" es un evento impulsado por EGEDA y Fundación Secuoya, cuyos respectivos presidentes, Enrique Cerezo y Raúl Berdonés, estarán presentes en el acto de inauguración. Este cuenta con la colaboración de FIPCA y el apoyo de Ayuntamiento de Madrid, Comunidad de Madrid, ICEX España Exportación e Inversiones y Ministerio de Cultura y Deporte de España.

Por: EFE