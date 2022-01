Tolima confirmó el regreso de Andrés Ibargüen

El Deportes Tolima confirmó el regreso del atacante Andrés Ibargüen a la institución donde ya estuvo entre 2014 y 2015, y donde alcanzó a levantar la Copa Colombia.

Tras un largo paso por el fútbol argentino y el fútbol mexicano se especuló mucho con su regreso al FPC donde fue deseo de varios equipos incluyendo el Atlético Nacional, pero el conjunto pijao confirma que quiere ir por todo en 2022 y aseguró otro refuerzo de peso.

Ibargüen se suma a la lista de Álvaro Meléndez, Alexander Domínguez, Fabián Mosquera, José Moya, Raziel García, Michael Rangel, Bryan Rovira, Juan Camilo Angulo, Andrés Sarmiento y Jonathan Marulanda que llegan al conjunto ibaguereño.

¡Premiamos la lealtad! 🤎💛 Un grupo de nuestros primeros abonados, pudieron vivir de cerca una gran sorpresa en el entretiempo de los amistosos de pretemporada. ¡BIENVENIDO ANDRÉS IBARGUEN! Únete ¡Abónate ya! #VamosTodosJuntos ✅ pic.twitter.com/bbK9zR29QJ — Club Deportes Tolima S.A ⭐️⭐️⭐️ (@cdtolima) January 13, 2022

Problemas del Tolima con Rodrigo Ureña y Hector Quiñones

Ambos jugadores habían finalizado contrato con el América de Cali y estaban casi listos para firmar con el Deportes Tolima, sin embargo el cuadro pijao emitió un comunicado donde avisaba que no se darán las contrataciones de ninguno de los dos ex escarlatas por que no aprobaron los exámenes médicos.

Esta situación causó demasiado malestar en el volante chileno y en el lateral izquierdo quienes están en vísperas de comenzar acciones legales frente a la institución ibaguereña, acusando daños y prejuicios por la dificultad en conseguir ubicarse en otro club tras la emisión de dicho comunicado.

📍 Comunicado oficial | Caso Héctor Quiñones y Rodrigo Urueña. pic.twitter.com/tThJEyrILP — Club Deportes Tolima S.A ⭐️⭐️⭐️ (@cdtolima) January 11, 2022

