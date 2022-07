Ibai Llanos revela que pronto dejará Twitch y habla sobre su problema de salud

El reconocido streamer Ibai Llanos se ha convertido en un fenómeno en todo el mundo hispanohablante, y es que cosecha miles de visitas en cada una de las transmisiones que realiza mediante la plataforma Twitch.

Sin embargo, el famoso creador de contenido estaría a punto de dejar de hacer videos en directo debido a un complejo problema de salud que lo afecta desde hace tiempo.

También le puede interesar…

Los dueños de «Coco» lo buscan en el municipio de La Estrella https://t.co/wG439HfVi9 — Minuto30.com (@minuto30com) July 23, 2022

«Perdí la visión en el ojo izquierdo», así lo contó a sus millones fanáticos de la plataforma de streaming en uno de sus más recientes streams. «Tengo un problema en el ojo desde hace años, perdí la visión en el izquierdo y no veo nada», detalló el español.

Ibai reveló que perdió la visión en el ojo izquierdo.

Luego, reveló que ha consultado a diversos especialistas en el tema y que, tras hacerse varias pruebas oculares, se confirmó que la enfermedad que acarrea se agravó, al punto de que también podría afectar a su ojo derecho.

Según señaló anteriormente, esta ceguera parcial sería el resultado de una infección por herpes que padeció cuando era niño y que le dejó secuelas. «El efecto secundario que yo he tenido cuando me he hecho mayor ha sido que he perdido el 70% de la vista del ojo izquierdo», explicó.

Otros de los motivos de su deterioro visual, pudo haber sido el estrés y la cantidad de horas que pasa frente a una pantalla, es por esto que el influencer decidió hacer algunos cambios en su vida profesional.

«Tenemos que irnos a stremear a YouTube. (…) Yo creo que este año es mi último en Twitch, de verdad», apuntó el joven de 27 años. En este sentido, también argumentó que no está de acuerdo con los cambios que implementó Twitch desde su popularización, lo que generó que optara por cambiar de plataforma.

Por ahora, Llanos planea realizarse una resonancia magnética en las próximas semanas para determinar el alcance de su enfermedad y descartar problemas neurológicos.

Para leer más noticias, clic aquí.