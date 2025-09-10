Ibagué, la capital del Tolima, se alista para recibir a 126 jóvenes promesas del atletismo colombiano en el marco de la Escuela de Talentos.

Este evento, que se desarrollará del 14 al 20 de septiembre, busca fortalecer la formación deportiva en diversas regiones del país y cuenta con el apoyo del Comité Olímpico Colombiano, el Ministerio del Deporte y la Federación Colombiana de Atletismo.

La iniciativa subraya el compromiso de las entidades con el desarrollo del deporte base, ofreciendo una plataforma para que los jóvenes deportistas potencien sus habilidades.

La pista de atletismo del Parque Deportivo de Ibagué será el epicentro de esta escuela, que reunirá a 64 niños y 62 niñas provenientes de distintas zonas de Colombia.

Entre los municipios representados se encuentran Cabuyaro (Meta), Tumaco (Nariño), La Jagüa de Ibirico (Cesar), Dibulla (La Guajira), Riohacha (La Guajira) y Paipa (Boyacá), lo que demuestra la amplia cobertura y el alcance nacional del programa.

La diversidad de orígenes de los participantes enriquece la experiencia, promoviendo el intercambio cultural y deportivo.

Una vez lleguen el domingo 14 de septiembre, los jóvenes atletas se sumergirán en un intenso programa de entrenamiento.

Ibagué acoge a la nueva generación de Atletas

Las jornadas del lunes y martes se enfocarán en un circuito técnico que incluirá carreras, salto largo, carrera de vallas y lanzamiento de pelota.

Estos ejercicios son cruciales para el fortalecimiento de los fundamentos técnicos, base indispensable para el desarrollo de cualquier atleta de alto rendimiento.

A mitad de semana, el miércoles, los deportistas continuarán su formación con expertos en cada área, profundizando en sus conocimientos y habilidades específicas.

El jueves, se llevará a cabo una exhibición especial, diseñada para evaluar la proyección de cada talento.

Los entrenadores observarán de cerca a los jóvenes para identificar su potencial y trazar un plan de desarrollo individualizado, un paso fundamental para su futuro en el deporte.

Para culminar la semana, los participantes de la Escuela de Talentos asistirán al Campeonato Nacional Sub-14 y Sub-16 de Atletismo, organizado por la Federación Colombiana de Atletismo.

Además de presenciar la competencia, algunos de ellos, provenientes de Barranquilla, Santa Marta, Cabuyaro e Ibagué, tendrán la oportunidad de participar en el evento, lo que les brindará una valiosa experiencia competitiva.

Esta integración con un evento oficial resalta la importancia de la escuela como un semillero de futuros campeones.

