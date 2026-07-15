I Hate Models se suma al cartel de Ritvales 2026 para liderar una nueva era del techno en Medellín

Resumen: El festival de música electrónica Ritvales anunció la incorporación del DJ francés I Hate Models a su edición 2026, la cual se llevará a cabo el 31 de octubre y 1 de noviembre en el Parque Norte de Medellín. Bajo el concepto "La energía se baila", esta entrega busca fortalecer su propuesta artística al sumar el techno industrial y melancólico del artista a un cartel de talla internacional que ya incluye a figuras como Carl Cox, consolidando a la capital antioqueña como un epicentro de la escena electrónica en la región. Las entradas están disponibles en TuBoleta.