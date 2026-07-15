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    I Hate Models se suma al cartel de Ritvales 2026 para liderar una nueva era del techno en Medellín

    I Hate Models llega a Ritvales 2026 en Medellín este 31 de octubre y 1 de noviembre. Asegura tus entradas desde ya en TuBoleta.

    Publicado por: Julian Medina

    I Hate Models se suma al cartel de Ritvales 2026 para liderar una nueva era del techno en Medellín
    I Hate Models se suma al cartel de Ritvales 2026 para liderar una nueva era del techno en Medellín

    Resumen: El festival de música electrónica Ritvales anunció la incorporación del DJ francés I Hate Models a su edición 2026, la cual se llevará a cabo el 31 de octubre y 1 de noviembre en el Parque Norte de Medellín. Bajo el concepto "La energía se baila", esta entrega busca fortalecer su propuesta artística al sumar el techno industrial y melancólico del artista a un cartel de talla internacional que ya incluye a figuras como Carl Cox, consolidando a la capital antioqueña como un epicentro de la escena electrónica en la región. Las entradas están disponibles en TuBoleta.

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    El festival Ritvales continúa revelando los nombres que darán vida a su próxima entrega y ha confirmado la participación de I Hate Models, uno de los referentes más influyentes y enigmáticos del techno contemporáneo europeo. El productor francés se presentará en el Parque Norte de Medellín los días 31 de octubre y 1 de noviembre de 2026, consolidando la curaduría artística de una de las citas de música electrónica más importantes de América Latina.

    Reconocido a nivel mundial por una propuesta que fusiona techno, sonidos industriales y matices del trance con una alta carga emocional, I Hate Models ha construido una identidad artística única. Su puesta en escena, marcada por el misterio, el uso de su característico tapabocas y una estética visual envolvente, lo ha convertido en una figura de culto dentro de la cultura rave global, liderando presentaciones en los clubes y festivales más exigentes del circuito.

    Su incorporación se alinea con el nuevo concepto del festival, «La energía se baila», una propuesta creativa orientada a destacar la conexión colectiva de la pista de baile. I Hate Models compartirá cartel en una edición que promete ser histórica, sumándose a leyendas previamente anunciadas como Carl Cox, quien estará a cargo de la curaduría del escenario Vortex. Las entradas para el evento ya se pueden adquirir a través de los canales oficiales de TuBoleta.

    I Hate Models se suma al cartel de Ritvales 2026 para liderar una nueva era del techno en Medellín

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    Julian Medina

    Jefe de redacción. Escribo por pasión y vocación. Seguidor del fútbol y amante de la historia y cultura de Medellín.


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