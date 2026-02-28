Resumen: El conductor señalado de arrollar y causar la muerte de una joven que había participado en La Voz Kids y de su compañero de trabajo se presentó ante la Fiscalía cinco días después del accidente ocurrido en la vía entre Armenia y Circasia. Según su abogado, el hombre aseguró que no se percató de lo sucedido en el momento y que, al conocer la gravedad del caso, decidió acudir voluntariamente a las autoridades. Ahora deberá enfrentar el proceso judicial correspondiente mientras las familias de las víctimas exigen justicia.

¡Huyó y ahora dio la cara! Se entregó el conductor implicado en la muerte de exparticipante de La Voz Kids

Cinco días después del accidente de tránsito que cobró la vida de la joven cantante de La Voz Kids Colombia y su compañero de trabajo, el conductor presuntamente involucrado se entregó voluntariamente ante la Fiscalía General de la Nación este 26 de febrero.

El siniestro ocurrió en la vía que conecta Armenia con Pereira, en la Autopista del Café, cuando Nicole Vargas, de 19 años, y William Paipa, de 46, fueron arrollados por un vehículo que continuó su trayectoria sin detenerse a verificar lo sucedido ni prestar auxilio. Desde ese momento, el paradero del conductor era desconocido y el caso generó una fuerte reacción social en el departamento del Quindío y a nivel nacional.

Entrega voluntaria y versión del implicado

De acuerdo con la versión entregada por el abogado del implicado, el hombre habría percibido un impacto en el panorámico de su vehículo mientras conducía por un tramo que describió como oscuro. Según esa explicación, creyó que le habían lanzado un objeto, en medio de una modalidad de hurto que consiste en arrojar elementos a los carros para obligar a los conductores a detenerse. El conductor se habría orillado para verificar lo ocurrido, no observó nada inusual y continuó su recorrido.

El defensor aseguró que se trata de una persona de edad avanzada, sin redes sociales, quien al enterarse posteriormente de lo ocurrido buscó asesoría jurídica y decidió presentarse ante las autoridades para asumir su responsabilidad frente al proceso. También confirmó que fue entregado el vehículo que estaría relacionado con el hecho.

Recompensa, presión social y proceso judicial

La entrega se produjo en un contexto de presión pública creciente. Horas antes, el gobernador del Quindío, Juan Miguel Galvis, había anunciado una recompensa de hasta 10 millones de pesos para quien suministrara información que permitiera ubicar al responsable. La medida buscaba acelerar las labores investigativas que incluían revisión de cámaras de seguridad y recolección de testimonios en la zona.

Mientras avanzaban las indagaciones, familiares y allegados de las víctimas realizaron manifestaciones públicas y una velatón en el municipio de Circasia para exigir justicia. Su principal reclamo estuvo enfocado en la presunta omisión de socorro, señalando que las víctimas quedaron tendidas en la vía sin recibir asistencia inmediata.

El caso tuvo amplia repercusión debido a la trayectoria de Nicole Vargas, recordada por su participación en La Voz Kids Colombia, donde se dio a conocer a nivel nacional por su talento vocal. En los últimos años alternaba sus estudios universitarios con proyectos musicales independientes. Junto a ella falleció William Paipa, quien se encontraba en el lugar al momento del accidente.

Con el conductor ya a disposición de la Fiscalía, se espera que en los próximos días se adelanten las audiencias preliminares para definir su situación jurídica y los posibles cargos relacionados con la muerte de las dos personas. El proceso judicial determinará las responsabilidades correspondientes en este caso que ha generado conmoción y reabierto el debate sobre la responsabilidad en las vías y el deber de prestar auxilio en caso de accidente.