¿Hurto frustrado o ataque personal? Las autoridades investigan la extraña muerte de «el mono» en Arrabal

Minuto30.com .- Un extraño crimen se registró en el amanecer de este martes 28 de octubre en la comuna 11 de Medellín, donde un hombre de 53 años fue encontrado sin vida con una herida de arma blanca. El cuerpo fue hallado a las 5:20 a.m. en la Calle 43 con Carrera 63D, sector de Arrabal.

La víctima fue identificada de manera preliminar como «El Mono» y al parecer era muy conocido en la zona, pues trabajaba en un montallantas del sector desde hacía 30 años.

Rastros de Violencia y Recorrido del Asalto:

Según testigos, el cuerpo de «El Mono» presentaba una herida de arma cortopunzante en el hombro derecho. Personas que pasaban por el sector se percataron de rastros de sangre que llegaban desde la San Juan, por lo que dieron aviso a las autoridades; fue cuando notaron el cuerpo rodeado por un charco de sangre y monedas regadas en la calle.

Se presume que la agresión ocurrió en la ruta que, al parecer, usaba a diario para ir caminando desde la Estación Cisneros hasta su trabajo.

¿Hurto frustrado o ataque personal?

Un detalle que intriga es que a la víctima le encontraron sus objetos de valor como un celular, una billetera con documentos, monedas, un recipiente con comida y su ropa de trabajo.

Las autoridades investigan si el asalto se inició en el camino y cayó en el lugar, y si el móvil fue un hurto o un ataque personal contra el hombre que se empleaba en un montallantas de Arrabal.

