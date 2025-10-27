¡Huracán Melissa alcanza categoría 5! Alerta al Caribe y zonas costeras de Colombia

Resumen: El huracán Melissa alcanzó categoría 5 y mantiene en alerta al Caribe y a Colombia. Autoridades recomiendan precaución en San Andrés, Providencia y el litoral norte.

El huracán Melissa continúa intensificándose en el mar Caribe y alcanzó la categoría 5, la máxima en la escala Saffir-Simpson, con vientos superiores a los 260 km/h, según confirmó la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

El fenómeno natural mantiene en alerta a Jamaica, República Dominicana, Haití y parte del territorio colombiano, especialmente en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, donde se activaron protocolos de prevención y monitoreo por parte de las autoridades.

“La Mesa Técnica de Alertas de Ciclones Tropicales informó que Melissa avanza lentamente hacia el occidente y se encuentra a 203 km al sur de Kingston, Jamaica”, indicó la UNGRD en su más reciente comunicado.

La velocidad reducida del huracán genera especial preocupación, ya que podría mantener condiciones adversas durante varios días en las zonas de impacto.

Lea también: ¡Bronce mundial para Colombia! Stefany Cuadrado brilla en el keirin del Mundial de Pista

De acuerdo con Jamie Rhome, director del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC), las poblaciones afectadas deberán “permanecer resguardadas en sus hogares durante dos o tres días, o incluso más tiempo en las áreas que queden aisladas por las inundaciones catastróficas”.

En Colombia, el estado de Aviso se mantiene para las Islas Cayos Norte del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, mientras que los departamentos de La Guajira, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Sucre, Córdoba y Antioquia (Golfo de Urabá) permanecen bajo Vigilancia.

Aunque el huracán se aleja del territorio nacional, las autoridades advirtieron que aún podrían presentarse mareas altas, oleajes intensos y lluvias en el litoral Caribe colombiano. Por ello, se recomienda extremar precauciones y atender las instrucciones de los organismos de socorro.

Hasta el momento, el paso del huracán Melissa ha dejado cuatro víctimas mortales, tres en Haití y una en República Dominicana. En respuesta, los Consejos Departamentales y Municipales de Gestión del Riesgo mantienen activadas sus acciones de prevención.

Más noticias de Colombia