Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Viernes: 2 - 8 2 - 8
Pico y Placa Medellín Viernes: 2 - 8 2 - 8
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Fotos

    ¡Humo blanco en Bajo Cauca! Se levanta oficialmente el Paro Minero tras acuerdo con el Gobierno Nacional

    La Alcaldía de Zaragoza difundió la imagen del momento exacto de la firma

    Publicado por: SoloDuque

    Fotos: Alcaldia Municipal de Zaragoza Antioquia
    ¡Humo blanco en Bajo Cauca! Se levanta oficialmente el Paro Minero tras acuerdo con el Gobierno Nacional

    Resumen: La Alcaldía de Zaragoza difundió la imagen del momento exacto de la firma, simbolizando el fin de las vías de hecho y el inicio de una etapa de cumplimiento de garantías para los pequeños mineros.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Luego de jornadas marcadas por la tensión, la quema de vehículos y el bloqueo de ejes viales estratégicos, este viernes se confirmó el levantamiento oficial del paro minero en el municipio de Zaragoza, Antioquia.

    El anuncio se dio tras una mesa de concertación donde voceros del gremio minero y delegados del Gobierno Nacional estamparon su firma en un pliego de compromisos.

    La Alcaldía de Zaragoza difundió la imagen del momento exacto de la firma, simbolizando el fin de las vías de hecho y el inicio de una etapa de cumplimiento de garantías para los pequeños mineros.

    ¿Qué pactaron?

    Atención a exigencias: El Gobierno se comprometió a revisar las afectaciones a la actividad minera tradicional.

    Garantías de formalización: Se buscarán mecanismos que protejan al pequeño minero frente a los operativos de gran escala.

    Mesa de seguimiento: Se estableció un cronograma para verificar que lo firmado no se quede en el papel.

    Retorno a la normalidad en las vías

    Con el levantamiento del paro, se espera que en las próximas horas se normalice completamente el tránsito en los corredores que conectan a Zaragoza con Caucasia y El Bagre. La Fuerza Pública, que mantenía más de 500 hombres en la zona, iniciará el acompañamiento para la remoción de los últimos escombros y barricadas en puntos críticos como el sector de “El Humo”.

    Fotos: Alcaldia Municipal de Zaragoza Antioquia

    Cicatrices del conflicto

    A pesar del alivio por el cese de las protestas, en la comunidad persiste la preocupación por los daños colaterales. Sectores vulnerables del municipio denunciaron impactos materiales y sociales tras los fuertes disturbios y operativos de los días anteriores.

    Las autoridades locales aseguraron que, junto al equipo social de la Gobernación de Antioquia, se realizará un censo para evaluar los daños en las zonas afectadas por los enfrentamientos.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.