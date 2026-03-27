Resumen: La Alcaldía de Zaragoza difundió la imagen del momento exacto de la firma, simbolizando el fin de las vías de hecho y el inicio de una etapa de cumplimiento de garantías para los pequeños mineros.

¡Humo blanco en Bajo Cauca! Se levanta oficialmente el Paro Minero tras acuerdo con el Gobierno Nacional

Minuto30.com .- Luego de jornadas marcadas por la tensión, la quema de vehículos y el bloqueo de ejes viales estratégicos, este viernes se confirmó el levantamiento oficial del paro minero en el municipio de Zaragoza, Antioquia.

El anuncio se dio tras una mesa de concertación donde voceros del gremio minero y delegados del Gobierno Nacional estamparon su firma en un pliego de compromisos.

La Alcaldía de Zaragoza difundió la imagen del momento exacto de la firma, simbolizando el fin de las vías de hecho y el inicio de una etapa de cumplimiento de garantías para los pequeños mineros.

¿Qué pactaron?

Atención a exigencias: El Gobierno se comprometió a revisar las afectaciones a la actividad minera tradicional.

Garantías de formalización: Se buscarán mecanismos que protejan al pequeño minero frente a los operativos de gran escala.

Mesa de seguimiento: Se estableció un cronograma para verificar que lo firmado no se quede en el papel.

Retorno a la normalidad en las vías

Con el levantamiento del paro, se espera que en las próximas horas se normalice completamente el tránsito en los corredores que conectan a Zaragoza con Caucasia y El Bagre. La Fuerza Pública, que mantenía más de 500 hombres en la zona, iniciará el acompañamiento para la remoción de los últimos escombros y barricadas en puntos críticos como el sector de “El Humo”.

Cicatrices del conflicto

A pesar del alivio por el cese de las protestas, en la comunidad persiste la preocupación por los daños colaterales. Sectores vulnerables del municipio denunciaron impactos materiales y sociales tras los fuertes disturbios y operativos de los días anteriores.

Las autoridades locales aseguraron que, junto al equipo social de la Gobernación de Antioquia, se realizará un censo para evaluar los daños en las zonas afectadas por los enfrentamientos.