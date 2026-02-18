Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

¡Humo blanco en Lima! Perú elige nuevo presidente del Congreso para asumir la Jefatura del Estado

Minuto30.com .- Tras una jornada maratónica de intensas negociaciones, múltiples votaciones fallidas y la falta de consenso, el Congreso del Perú logró finalmente elegir a su nuevo presidente pasadas las 9:00 p. m. de este 18 de febrero de 2026. Esta elección es crítica, ya que el designado asumirá de inmediato las riendas del país tras la reciente destitución de José Jerí.

José María Balcázar, de 83 años, de la agrupación política izquierdista Perú Libre que avaló al depuesto presidente Pedro Castillo, consiguió 60 votos y superó a María del Carmen Alva.

Con la participación de 106 congresistas, el Legislativo puso fin a horas de incertidumbre institucional que mantenían al país en vilo.

Un presidente para la transición

El nuevo mandatario —cuyo nombre se consolida como el noveno presidente en tan solo 10 años— tiene una misión clara y limitada:

Duración del mandato: Solo dos meses (hasta mayo de 2026).

Objetivo principal: Garantizar la transparencia y el orden público para las elecciones generales convocadas para el próximo 12 de abril.

Gobernanza: Deberá mediar entre un Congreso fragmentado y una ciudadanía agotada por el desfile de gobernantes.

Perú: El país de los 8 presidentes

La crisis política peruana alcanza cifras récord en la región. La destitución de José Jerí y la llegada del nuevo encargado refuerzan la fragilidad del Ejecutivo frente a un Legislativo con amplias facultades de destitución.