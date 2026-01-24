¡Humillaron al equipo de Messi! Alianza Lima goleó al Inter Miami en una Noche Blanquiazul histórica

Resumen: La expectativa por ver a los ex-Barcelona era máxima, pero la realidad en la cancha fue distinta. Lionel Messi tuvo un partido discreto

Minuto30.com .- El Estadio Alejandro Villanueva, conocido popularmente como “Matute”, fue testigo de una noche que quedará grabada en los libros del fútbol sudamericano. En la celebración de la Noche Blanquiazul 2026, Alianza Lima derrotó con un contundente 3-0 al Inter Miami, dejando en evidencia las falencias del rimbombante equipo de las estrellas de la MLS.

Ni la presencia de Lionel Messi, ni el olfato de Luis Suárez, fueron suficientes para contener a un cuadro íntimo que jugó con el corazón y una efectividad envidiable.

Paolo Guerrero: La vigencia del “Depredador”

La gran figura de la noche fue, sin duda, el incombustible Paolo Guerrero. El veterano goleador demostró que su jerarquía sigue intacta al firmar un doblete en la primera parte que puso a vibrar a las más de 13,000 almas presentes en el estadio.

El primer grito de gol en “Matute” nació de la pizarra técnica a los 28 minutos: tras un tiro de esquina cobrado por Cristian Carbajal, el balón quedó vivo en el área luego de un despeje corto; Eryc Castillo reaccionó rápido para asistir a Gentile, cuyo remate provocó un rebote del portero que el ‘Depredador’ Paolo Guerrero aprovechó con un cabezazo letal para el 1-0.

Tan solo cuatro minutos después, al 32’, el estadio volvió a explotar gracias a una recuperación de Jairo Vélez en la medular; la acción fluyó por la banda izquierda con un centro preciso de Castillo hacia el corazón del área, donde Guerrero, con la jerarquía que lo caracteriza, definió de primera con pierna derecha para firmar su doblete y el 2-0 parcial que dejó atónito al equipo de Messi.

En la segunda mitad, la tónica no cambió. Tras una asistencia del argentino Federico Girotti, el atacante Luis Ramos selló la goleada en el minuto 73 con el 3-0 definitivo.

Detrás del brillo de la goleada, la institución blanquiazul enfrenta una crisis institucional sin precedentes. Se ha confirmado que varios jugadores han sido separados del plantel profesional debido a una denuncia por presunto abuso sexual contra una joven.

Un Messi discreto y un Suárez errático

La expectativa por ver a los ex-Barcelona era máxima, pero la realidad en la cancha fue distinta. Lionel Messi tuvo un partido discreto, bien referenciado por la marca escalonada de los volantes de Alianza. Por su parte, el “Pistolero” Luis Suárez tuvo una oportunidad clara de descontar, pero la desperdició de manera increíble, confirmando que no era la noche para los de Florida.

El próximo 31 de enero, el equipo de Messi aterrizará en Medellín para enfrentar a Atlético Nacional. Este duelo genera una expectativa total en la capital antioqueña, no solo por la presencia de las figuras mundiales, sino por ver si el “Rey de Copas” puede emular lo hecho por Alianza Lima y propinarle otra derrota al equipo rosa.