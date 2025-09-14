¡Humillación total ante Bucaramanga! La increíble derrota de Nacional que podría terminar en un 3-0 en el escritorio

Minuto30.com .- El pasado sábado 13 de septiembre, Atlético Nacional sufrió un duro revés en el Atanasio Girardot al caer 1-0 ante un Bucaramanga dirigido por su exgloria, Leonel Álvarez. Pero la humillación no termina en el campo de juego y podría pasar a los escritorios de la Dimayor.

La derrota ha generado una fuerte presión sobre el técnico argentino, quien además cometió un error crucial que podría costarle aún más al equipo.

El partido, que se jugó con un gol tempranero del Bucaramanga en el minuto 13, se tornó más complicado para el visitante cuando, terminando el primer tiempo tiempo, el árbitro expulsó a uno de sus jugadores, en una polémica jugada que le representó la segunda amarilla, y a su vez una «injusta» roja, por cuenta de la equivocación del referi que sancionó a Félix Chapurri, en lo que resultó no ser una falta cometida contra Bauzá, sino un pisotón por parte del argentino en contra del jugador del equipo Leopardo.

Bucaramanga además sufrió la lesión de otro de sus jugadores, debiendo improvisar la línea defensiva.

Nacional no pudo con su superioridad numérica

Nacional no supo aprovechar la superioridad numérica y, a pesar de tener el control del balón, no logró convertir los goles que pudo controlar el exportero verdolaga, hoy figura de los leopardos, Aldair Quintana; quien hasta un penal le contuvo a Morelos. Si bien el equipo local trató, no logró ni siquera un empate.

Pero la humillación no se quedó solo en el resultado

Atlético Nacional, que ya había sufrido una humillante derrota en casa ante el Bucaramanga, se enfrenta a un nuevo revés.

El técnico Javier Gandolfi habría incurrido en una alineación indebida al tener a cuatro jugadores extranjeros en cancha durante varios minutos del segundo tiempo. Según el reglamento de la Liga BetPlay, los equipos solo pueden alinear a un máximo de tres jugadores extranjeros de forma simultánea.

A pesar de que la derrota de 1-0 ya era humillante para el equipo, la alineación indebida podría ser un golpe aún más duro, tanto en lo deportivo como en lo moral.

Cuatro extranjeros, tres minutos

La falla se produjo cuando Gandolfi alineó a cuatro jugadores extranjeros en la cancha durante tres minutos. Desde el minuto 73 con la entrada de Billy Arce en reemplazo de Román, sumándose a Camilo Cándido, Facundo Batista y Juan Bauzá.

En el minuto 76, tan pronto detectaron la anomalía, ya que si bien el ecuatoriano adelanta el proceso de naturalización, aun no es colombiano, se dio la salida de Cándido y entró Andrés Salazar.

El error de Gandolfi, que fue reconocido por el propio técnico en la rueda de prensa, ha generado un fuerte debate en el mundo del fútbol colombiano y ha puesto en entredicho el trabajo del cuerpo técnico de Nacional.

Tres puntos perdidos, dos goles más encajados y una millonaria multa

Si bien la penalización en este caso es el de la pérdida de los tres puntos, cosa que no afecta a Nacional pues el cotejo lo ganó Bucaramanga por la mínima diferencia, si pasaría de una mínima diferencia a ser un abultado marcador 3-0, que deja al onceno verdolaga pasaría a tener un gol diferencia de 4 y no de 6.

También se establece en el artículo 83 del Código Disciplinario Único una multa de 20 salarios mínimos mensuales para el equipo, lo que equivale a una cifra superior a los 28 millones de pesos.

Leonel no perdona

Leonel Álvarez, estratega de Bucaramanga dio la estocada final, y dijo «es un tema que es bueno revisarlo. Uno tiene que apelar a todo eso y más con un equipo de la condición de Nacional”.

Nacional «humillado» queda a la espera de la dura sanción, por cuenta del garrafal error del cuerpo técnico.

