Hugo Rodallega, el goleador que no se rinde

Resumen: En lo que va de 2026 ya lleva 8 goles en la liga y aparece como el referente indiscutible. En total, acumula más de 65 goles en apenas tres años y medio con el León

Hugo Rodallega sigue escribiendo una historia de amor con el gol. Desde que llegó a Independiente Santa Fe a inicios de 2023, el vallecaucano se ha convertido en el alma y el arma letal del Cardenal. Sus números con la camiseta roja son impresionantes: en 2023 marcó 15 goles en 39 partidos, en 2024 sumó 18 goles en 51 compromisos, y en 2025 explotó con 25 goles en 48 partidos, siendo el máximo artillero del Torneo Apertura con 16 anotaciones y clave para conseguir la décima estrella para Santa Fe.

En lo que va de 2026 ya lleva 8 goles en la liga y aparece como el referente indiscutible. En total, acumula más de 65 goles en apenas tres años y medio con el León, cifras que pocos delanteros han alcanzado en tan poco tiempo en El Campín. Casi que todos los partidos hace gol o asistencia.

Pero Rodallega no es solo números. Es liderazgo puro. Como capitán, ha levantado al equipo en los momentos más difíciles, cuando se quedó sin técnico o cuando los resultados no llegaban. Su resiliencia es legendaria: a una edad en la que muchos ya colgaron los botines, él mantiene una preparación física envidiable y una mentalidad inquebrantable. Siempre con la cabeza en alto, como él mismo dice: “Santa Fe siempre ha sido un equipo resiliente”.

Sin embargo, quien lo conoce sabe que detrás de ese carácter fuerte hay un verdadero caballero. Respetuoso con rivales, generoso con sus compañeros y humilde en las victorias. Un profesional de los pies a la cabeza que transmite valores dentro y fuera de la cancha.

Con casi 300 goles en su carrera profesional, pasos por la Premier League, título de goleador en Turquía y ahora dos títulos con Santa Fe —la Liga 2025 y la Superliga 2026—, Rodallega podrías llegar al Mundial 2026 en su mejor momento deportivo de los últimos años.

Es un ‘9’ completo: define con ambas piernas, domina el juego aéreo, baja balones de espaldas al arco y asiste. Experiencia, jerarquía y olfato goleador en un solo paquete.

Néstor Lorenzo tiene en sus manos a un delantero que no solo llega al área, sino que la hace suya. Convocar a Rodallega no sería un premio a la trayectoria, sería una gran decisión futbolística. Porque cuando el balón quema, pocos en Colombia lo manejan mejor que Hugo. El Mundial está a la vuelta de la esquina y Santa Fe tiene a su goleador listo para vestir nuevamente los colores de la Selección.