«La camiseta de Boca merece respeto»: Hugo Perotti critica a Sebastián Villa

En las últimas horas, el exatacante de Boca Junior, Hugo Perotti, el cual levantó la Copa Libertadores en 1978, criticó fuertemente el nivel del jugador colombiano Sebastián Villa y aseguró que no debería jugar pues en el pasado se quiso ir del equipo argentino: «A mí no me caben dudas de que Boca juega mejor sin Villa. No es tan determinante como pareciera que es, yo prescindiría de él».

Y sentenció: «La camiseta de Boca merece respeto, orgullo, dignidad, amor propio y sacar la cara como han hecho los chicos en los momentos más feos de los equipos de Boca en su historia. Cuando venís de afuera, no fuiste nadie y Boca te abrió la puerta, te albergó, te cuidó y pagás de esa manera, me parece muy injusto».

Cabe recordar que aparte de lo futbolístico, Villa ha estado en el ojo del huracán debido a sus escándalos por acoso y maltrato a varias mujeres.

Más noticias de Deportes