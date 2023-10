in

Hugh Jackman cumplió años pero no estuvo solo a pesar que en su instagram se registra solo una foto alzando un vaso y sonriendo.

En el restaurante «The Polo Bar« Hugh Jackman celebró sus 55 años de vida en la ciudad de Nueva York. Lo que muchos no esperaban era que el actor, compartiera este día 12 de octubre especialmente con sus fans. A través de instagram dejó una gran sonrisa con la frase de gratitud: «¡¡¡Gracias a TODOS por el amor de cumpleaños!!! Estoy leyendo tus mensajes, viendo los vídeos especiales y experimentando todos los sentimientos». Algunos apuntaban que estaría solo y celebrando con una nueva pareja. Para sorpresa y de acuerdo a redes sociales sumadas a medios internacionales, comparten que su ex esposa Deborra Lee, lo acompañó junto con familiares y amigos cercanos. Dicen que quien ha estado muy cerca desde el anuncio del divorcio es RyanReynolds con quien ocasionalmente se le ve caminar o asistir a eventos en la gran manzana. A sus 55 años, el actor sigue brillando y espera pronto nuevos estrenos en la gran pantalla.

HUGH JACKMAN 55 AÑOS

El Dato: En Colombia se le recuerda a Hugh Jackman porque tiene un emprendimiento cafetero «Laughing Man Coffee» en Garzón, Huila.

EMPRENDIMIENTO CAFETERO EN COLOMBIA



