Resumen: El Sindicato de Inquilinas convocó a una huelga general para el 11 de noviembre y lidera multitudinarias marchas en Madrid exigiendo soluciones a la crisis habitacional tras el deceso de la anciana desalojada de su hogar

Anuncian huelga general y escalada de protestas en España tras la muerte de Maricarmen Abascal, símbolo de la crisis de vivienda

Minuto30.com .- Una ola de indignación ciudadana se ha volcado a las calles de España y amenaza con paralizar el país. Diversos colectivos sociales, encabezados por el Sindicato de Inquilinas, han anunciado una escalada en las movilizaciones y convocaron oficialmente a una huelga general para el próximo 11 de noviembre, exigiendo soluciones inmediatas a la profunda crisis habitacional que atraviesa la nación.

El detonante de esta masiva convocatoria fue el fallecimiento, confirmado este miércoles, de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años que se convirtió en el símbolo de la lucha por la vivienda digna tras ser desalojada del apartamento en Madrid donde residió durante más de siete décadas.

Para las organizaciones convocantes, la muerte de la anciana es el reflejo más crudo de un mercado inmobiliario tensionado por la escasez de oferta, la proliferación descontrolada de apartamentos turísticos y los cobros desmesurados. «Con cada subida de alquiler, con cada acoso por parte de los rentistas, se llevan por delante nuestra salud y se llevan por delante nuestra vida», sentenció una vocera del Sindicato de Inquilinas al anunciar las medidas de presión.

Calles encendidas y campamentos de resistencia

El anuncio de la huelga general llega en medio de un clima de alta tensión social que ya se respira en la capital española. Tras conocerse el deceso de Abascal, las manifestaciones no han hecho más que intensificarse:

Marcha al Congreso: Cientos de manifestantes se movilizaron durante la noche del miércoles hasta las inmediaciones del Congreso de los Diputados en Madrid, exigiendo a los legisladores una intervención urgente en el mercado inmobiliario.

Campamento indefinido: Miles de personas mantienen instalado un campamento de protesta en la emblemática Puerta del Sol, declarándose en asamblea permanente hasta que el gobierno brinde garantías reales para los inquilinos.

Tensión política en medio de las marchas

La radicalización de las protestas y el fallecimiento de Maricarmen han agitado fuertemente el panorama político, en una España polarizada que se prepara para las elecciones del 29 de noviembre.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, intentó calmar los ánimos enviando un mensaje de solidaridad: «Todo mi cariño a la familia y a los seres queridos de Maricarmen. Un abrazo también a todos los que hoy sentimos esta pérdida como propia».

Por su parte, el líder opositor del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, también extendió sus condolencias, pero hizo un enérgico llamado a las organizaciones y actores políticos para no instrumentalizar la tragedia en medio de las protestas: «Ni campaña, ni partidos, ni utilización interesada. No más piedras en el muro», expresó el candidato.

Mientras el debate político avanza, el Sindicato de Inquilinas avanza en la organización logística de la huelga del 11 de noviembre, advirtiendo que las calles seguirán siendo el principal escenario de reclamo hasta que se detengan los desahucios y se regule el costo de vida.

Acá lo que pensaba Maricarmen