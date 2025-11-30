¡Huele rico! Buscamos la familia de un husky encontrado solito en Manrique La Salle

Resumen: Si usted reconoce a este perrito o conoce a su familia, por favor, comuníquese urgentemente al WhatsApp
Minuto30.com .- Se solicita la colaboración de la comunidad de Manrique para localizar al dueño de un perrito, de raza husky siberiano, que fue encontrado a las 7:30 d ela noche deambulando solito en el barrio Manrique La Salle.
El perrito se encuentra en buen estado de salud, está limpio y huele bien, lo que sugiere que tiene un hogar y una familia que lo está buscando; además es muy educado y juicioso.
Actualmente, el noble animal está en un hogar de paso temporal, pero sus rescatistas no pueden mantenerlo por mucho tiempo.
Si usted reconoce a este perrito o conoce a su familia, por favor, comuníquese urgentemente al WhatsApp 3116722137 para que pueda regresar a casa.
