Pico y Placa Medellín Lunes: 6 - 9 6 - 9
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
    ¡Huele rico! Buscamos la familia de un husky encontrado solito en Manrique La Salle

    ¿Lo reconoce? sus rescatistas no pueden mantenerlo por mucho tiempo

    ¡Huele rico! Buscamos la familia de un husky encontrado solito en Manrique La Salle

    Minuto30.com .- Se solicita la colaboración de la comunidad de Manrique para localizar al dueño de un perrito, de raza husky siberiano, que fue encontrado a las 7:30 d ela noche deambulando solito en el barrio Manrique La Salle.

    El perrito se encuentra en buen estado de salud, está limpio y huele bien, lo que sugiere que tiene un hogar y una familia que lo está buscando; además es muy educado y juicioso.

    Actualmente, el noble animal está en un hogar de paso temporal, pero sus rescatistas no pueden mantenerlo por mucho tiempo.

    Si usted reconoce a este perrito o conoce a su familia, por favor, comuníquese urgentemente al WhatsApp 3116722137 para que pueda regresar a casa.

    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


