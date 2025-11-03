Minuto30
    ¡Huele a final paisa! El DIM venció a Envigado 1-0
    Tras la victoria del DIM 1-0 sobre Envigado, el 'Poderoso' dio un paso firma para llegar a la final de la Copa BetPlay. Foto: Envigado FC
    Resumen: El Deportivo Independiente Medellín (DIM) dio un gran paso hacia la final de la Copa BetPlay al vencer 1-0 a Envigado en el Polideportivo Sur, en un partido de ida de la semifinal que evidenció la superioridad del "Poderoso", a pesar del ajustado marcador. La victoria llegó con un gol tardío de Diego Moreno al minuto 85, luego de que el arquero naranja, Juan Pablo Montoya, fuera la figura y atajara un penal cobrado por Léyser Chaverra. El partido también estuvo marcado por la expulsión con tarjeta roja a un jugador de Envigado tras una falta penal, lo que dejó al equipo local con 10 hombres. Con este resultado y considerando que el Atlético Nacional está ganando su serie por goleada, crece la expectativa de una final paisa en el torneo.

    Este resumen se realiza automáticamente.

    Luego de la victoria 1-0 del DIM contra Envigado en el Polideportivo Sur, es inevitable sentir el olor a final paisa en la Copa BetPlay.

    Aunque es fútbol, y lo normal es decir que un resultado 1-0 deja una llave abierta, hay que tener en cuenta la superioridad del Poderoso.

    La sensación en el partido contra contra Envigado fue de una máxima superioridad del rojo, solo es afinar detalles en el ataque y quedan inscritos en la fase definitiva.

    Al minuto 50 del compromiso, a instancias del VAR, el juez Jhon Ospina decretó falta penal en contra de Léider Berrio luego que Didier Palacios le pusiera la pierna en la nuca al jugador del DIM.

    En la acción, el cuadro Naranja reclamó la roja, pues es poco visto la doble sanción por falta penal, tradicionalmente eso termina solo en tarjeta amarilla.

    Sin embargo, Ospina consideró que la agresión ameritaba también la tarjeta roja, por lo que su decisión concluyente dejó a Envigado con 10.

    Volviendo al penal, la pelota la tomó el especialista Léyser Chaverra quien pateó al palo izquierdo, a donde voló el guardameta naranja Juan Pablo Montoya.

    Montoya logró atajar el balón, y evitó que el ‘Poderoso’ se fuera en ventaja en este compromiso por la ida de la semifinal de la Copa BetPlay.

    El gol del DIM llegó por intermedio de Diego Moreno que logró vencer al guardameta Montoya que, hasta el minuto 85, era la figura del compromiso.

    Con esta victoria, el ‘Poderoso’ dio un gran paso para llegar a la final de la Copa BetPlay donde muy seguramente se encontraría con Atlético Nacional que va ganando su serie por goleada.

    • Author Signature
    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

