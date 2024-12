Hoy unos celebran San Valentín y otros el Miércoles de Ceniza

El 14 de febrero es la tradicional fiesta de San Valentín, fecha extranjera que ha empezado a adoptarse en Colombia y este año coincidió con la celebración del Miércoles de Ceniza, que marca el inicio de la cuaresma católica.

San Valentín o Día de los enamorados, se asemeja a la celebración del día de Amor y Amistad, que tiene lugar en septiembre y que es para muchos la real fiesta de nuestro país en este sentido.

Sin embargo, especialmente los comerciantes, han comenzado a adoptar esta celebración, para impulsar las ventas y entregar obsequios y promociones a sus clientes.

De otro lado, está la Cuaresma, que son los 40 días previos al inicio de la Semana Santa, que este año se celebra la última semana del mes de marzo.

Uno de los religiosos más conocidos en Colombia es Alberto Linero, quien aunque renunció a ser padre, continúa siendo una fuente confiable para estos temas y en Blu Radio, emisora en la que trabaja, le consultaron sobre estas dos festividades.

“A mí no me venga con el cuento de San Valentín, hoy es miércoles de ceniza. Yo con la ceniza acá y otros con un corazoncito. No, hombre. Empieza la cuaresma y es un tiempo de preparación”, dijo.