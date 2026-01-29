Colombia enfrenta a Chile por la Copa América de Futsal este 29 de enero a las 10:00 a.m.. Foto: FCF

Resumen: La Selección Colombia Masculina de Futsal se enfrenta este jueves 29 de enero a Chile en su cuarto partido de la fase de grupos de la CONMEBOL Copa América, buscando un triunfo clave en el COP Arena Óscar Harrison de Luque, Paraguay. El encuentro iniciará a las 10:00 a.m. y podrá seguirse en vivo a través de las señales HD2 de Caracol y RCN, así como por sus respectivas aplicaciones y TV DITU

¡Hoy juega Colombia! El balón vuelve a rodar para nuestra Selección

Este jueves 29 de enero, el combinado nacional de Futsal Masculino afronta un reto crucial en su camino dentro de la CONMEBOL Copa América.

Tras intensas jornadas de competencia, el equipo colombiano se prepara para disputar su cuarto partido de la fase de grupos, manteniendo la ilusión de avanzar hacia las instancias finales del certamen continental.

El escenario del encuentro será el COP Arena Óscar Harrison en Luque, Paraguay, donde Colombia medirá fuerzas ante su similar de Chile.

El compromiso está programado para iniciar a las 10:00 a.m. (hora local), una cita imperdible para los aficionados que siguen de cerca el talento y la destreza técnica de los jugadores dirigidos por el cuerpo técnico nacional, quienes buscan consolidar su posición en la tabla.

Para que nadie se pierda ni un minuto de la acción, la transmisión estará disponible a través de múltiples plataformas.

Los hinchas podrán sintonizar el juego por Gol Caracol HD2 y Fútbol RCN HD2 en televisión, o seguirlo vía streaming por las aplicaciones de Canal RCN, Caracol y TV DITU.

