Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Jueves: 0 - 2 0 - 2
Pico y Placa Medellín Jueves: 0 - 2 0 - 2
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    ¡Hoy juega Colombia! El balón vuelve a rodar para nuestra Selección

    Colombia enfrenta a Chile por la Copa América de Futsal este 29 de enero a las 10:00 a.m.

    Publicado por: Alejandro Rincón

    ¡Hoy juega Colombia! El balón vuelve a rodar para nuestra Selección
    Colombia enfrenta a Chile por la Copa América de Futsal este 29 de enero a las 10:00 a.m.. Foto: FCF
    ¡Hoy juega Colombia! El balón vuelve a rodar para nuestra Selección

    Resumen: La Selección Colombia Masculina de Futsal se enfrenta este jueves 29 de enero a Chile en su cuarto partido de la fase de grupos de la CONMEBOL Copa América, buscando un triunfo clave en el COP Arena Óscar Harrison de Luque, Paraguay. El encuentro iniciará a las 10:00 a.m. y podrá seguirse en vivo a través de las señales HD2 de Caracol y RCN, así como por sus respectivas aplicaciones y TV DITU

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Este jueves 29 de enero, el combinado nacional de Futsal Masculino afronta un reto crucial en su camino dentro de la CONMEBOL Copa América.

    Tras intensas jornadas de competencia, el equipo colombiano se prepara para disputar su cuarto partido de la fase de grupos, manteniendo la ilusión de avanzar hacia las instancias finales del certamen continental.

    El escenario del encuentro será el COP Arena Óscar Harrison en Luque, Paraguay, donde Colombia medirá fuerzas ante su similar de Chile.

    ¡Hoy juega Colombia! El balón vuelve a rodar para nuestra Selección

    El compromiso está programado para iniciar a las 10:00 a.m. (hora local), una cita imperdible para los aficionados que siguen de cerca el talento y la destreza técnica de los jugadores dirigidos por el cuerpo técnico nacional, quienes buscan consolidar su posición en la tabla.

    Para que nadie se pierda ni un minuto de la acción, la transmisión estará disponible a través de múltiples plataformas.

    Los hinchas podrán sintonizar el juego por Gol Caracol HD2 y Fútbol RCN HD2 en televisión, o seguirlo vía streaming por las aplicaciones de Canal RCN, Caracol y TV DITU.

    Más noticias de Deporte

    Author Signature
    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.